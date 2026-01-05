SignaleKategorien
MaxPro PO Stop

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 143%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 299
Gewinntrades:
914 (70.36%)
Verlusttrades:
385 (29.64%)
Bester Trade:
3 890.00 USD
Schlechtester Trade:
-2 839.35 USD
Bruttoprofit:
74 423.61 USD (279 986 pips)
Bruttoverlust:
-45 324.12 USD (261 949 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (12 516.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12 516.54 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
43 Minuten
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
2.18
Long-Positionen:
690 (53.12%)
Short-Positionen:
609 (46.88%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
22.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
81.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-117.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-12 936.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12 936.39 USD (10)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.67 USD
Maximaler:
13 350.64 USD (42.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
52.59% (13 350.64 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 890.00 USD
Schlechtester Trade: -2 839 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12 516.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12 936.39 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
Keine Bewertungen
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
