- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 299
Gewinntrades:
914 (70.36%)
Verlusttrades:
385 (29.64%)
Bester Trade:
3 890.00 USD
Schlechtester Trade:
-2 839.35 USD
Bruttoprofit:
74 423.61 USD (279 986 pips)
Bruttoverlust:
-45 324.12 USD (261 949 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (12 516.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12 516.54 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
43 Minuten
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
2.18
Long-Positionen:
690 (53.12%)
Short-Positionen:
609 (46.88%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
22.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
81.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-117.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-12 936.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12 936.39 USD (10)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.67 USD
Maximaler:
13 350.64 USD (42.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
52.59% (13 350.64 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1299
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|18K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 890.00 USD
Schlechtester Trade: -2 839 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12 516.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12 936.39 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
