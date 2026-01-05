- Büyüme
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
41 (67.21%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (32.79%)
En iyi işlem:
354.85 USD
En kötü işlem:
-197.36 USD
Brüt kâr:
2 100.66 USD (92 424 pips)
Brüt zarar:
-1 269.28 USD (80 195 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (367.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
505.42 USD (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
23.04%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.15
Alış işlemleri:
27 (44.26%)
Satış işlemleri:
34 (55.74%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
13.63 USD
Ortalama kâr:
51.24 USD
Ortalama zarar:
-63.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-119.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-359.19 USD (3)
Aylık büyüme:
-43.70%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
108.74 USD
Maksimum:
386.37 USD (48.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.49% (269.74 USD)
Varlığa göre:
19.03% (189.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|831
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +354.85 USD
En kötü işlem: -197 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +367.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -119.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Standard1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OneF-Real
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 13
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 6
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 4
|
IronFX-Real1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live2
|0.28 × 50
|
Alpari-Standard4
|0.83 × 24
|
TradenextCapital-Live
|0.83 × 6
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.85 × 47
|
Alpari-Standard1
|0.88 × 265
|
Alpari-Standard2
|0.90 × 243
|
Alpari-Standard3
|0.98 × 112
|
AlpariUK-Classic-2
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|1.25 × 4
|
Alpari-ECN-New
|1.31 × 546
|
MIC-Real.com
|1.50 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
96%
0
0
USD
USD
995
USD
USD
19
0%
61
67%
100%
1.65
13.63
USD
USD
99%
1:500