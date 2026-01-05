SinyallerBölümler
Evgenij Shevchuk

SteppBay

Evgenij Shevchuk
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 96%
Alpari-Standard1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
41 (67.21%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (32.79%)
En iyi işlem:
354.85 USD
En kötü işlem:
-197.36 USD
Brüt kâr:
2 100.66 USD (92 424 pips)
Brüt zarar:
-1 269.28 USD (80 195 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (367.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
505.42 USD (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
23.04%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.15
Alış işlemleri:
27 (44.26%)
Satış işlemleri:
34 (55.74%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
13.63 USD
Ortalama kâr:
51.24 USD
Ortalama zarar:
-63.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-119.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-359.19 USD (3)
Aylık büyüme:
-43.70%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
108.74 USD
Maksimum:
386.37 USD (48.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.49% (269.74 USD)
Varlığa göre:
19.03% (189.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 831
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +354.85 USD
En kötü işlem: -197 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +367.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -119.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Standard1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneF-Real
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 13
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic1
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Pepperstone-Edge06
0.00 × 6
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 3
XMGlobal-Real 8
0.00 × 4
IronFX-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live2
0.28 × 50
Alpari-Standard4
0.83 × 24
TradenextCapital-Live
0.83 × 6
RVDMarkets-Live ECN
0.85 × 47
Alpari-Standard1
0.88 × 265
Alpari-Standard2
0.90 × 243
Alpari-Standard3
0.98 × 112
AlpariUK-Classic-2
1.00 × 3
Pepperstone-Edge02
1.25 × 4
Alpari-ECN-New
1.31 × 546
MIC-Real.com
1.50 × 2
26 daha fazla...
Student of the Author's Strategy


İnceleme yok
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 9.68% of days out of the 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
A large drawdown may occur on the account again
