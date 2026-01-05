SegnaliSezioni
Evgenij Shevchuk

SteppBay

Evgenij Shevchuk
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 96%
Alpari-Standard1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
41 (67.21%)
Loss Trade:
20 (32.79%)
Best Trade:
354.85 USD
Worst Trade:
-197.36 USD
Profitto lordo:
2 100.66 USD (92 424 pips)
Perdita lorda:
-1 269.28 USD (80 195 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (367.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
505.42 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.04%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.15
Long Trade:
27 (44.26%)
Short Trade:
34 (55.74%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
13.63 USD
Profitto medio:
51.24 USD
Perdita media:
-63.46 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-119.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-359.19 USD (3)
Crescita mensile:
-43.70%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
108.74 USD
Massimale:
386.37 USD (48.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.49% (269.74 USD)
Per equità:
19.03% (189.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 831
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +354.85 USD
Worst Trade: -197 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +367.78 USD
Massima perdita consecutiva: -119.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Standard1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneF-Real
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 13
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic1
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Pepperstone-Edge06
0.00 × 6
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 3
XMGlobal-Real 8
0.00 × 4
IronFX-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live2
0.28 × 50
Alpari-Standard4
0.83 × 24
TradenextCapital-Live
0.83 × 6
RVDMarkets-Live ECN
0.85 × 47
Alpari-Standard1
0.88 × 265
Alpari-Standard2
0.90 × 243
Alpari-Standard3
0.98 × 112
AlpariUK-Classic-2
1.00 × 3
Pepperstone-Edge02
1.25 × 4
Alpari-ECN-New
1.31 × 546
MIC-Real.com
1.50 × 2
26 più
Student of the Author's Strategy


Non ci sono recensioni
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 9.68% of days out of the 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
A large drawdown may occur on the account again
