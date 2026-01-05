- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
41 (67.21%)
Loss Trade:
20 (32.79%)
Best Trade:
354.85 USD
Worst Trade:
-197.36 USD
Profitto lordo:
2 100.66 USD (92 424 pips)
Perdita lorda:
-1 269.28 USD (80 195 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (367.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
505.42 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.04%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.15
Long Trade:
27 (44.26%)
Short Trade:
34 (55.74%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
13.63 USD
Profitto medio:
51.24 USD
Perdita media:
-63.46 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-119.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-359.19 USD (3)
Crescita mensile:
-43.70%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
108.74 USD
Massimale:
386.37 USD (48.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.49% (269.74 USD)
Per equità:
19.03% (189.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|831
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +354.85 USD
Worst Trade: -197 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +367.78 USD
Massima perdita consecutiva: -119.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Standard1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OneF-Real
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 13
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 6
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 4
|
IronFX-Real1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live2
|0.28 × 50
|
Alpari-Standard4
|0.83 × 24
|
TradenextCapital-Live
|0.83 × 6
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.85 × 47
|
Alpari-Standard1
|0.88 × 265
|
Alpari-Standard2
|0.90 × 243
|
Alpari-Standard3
|0.98 × 112
|
AlpariUK-Classic-2
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|1.25 × 4
|
Alpari-ECN-New
|1.31 × 546
|
MIC-Real.com
|1.50 × 2
