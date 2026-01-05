SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SteppBay
Evgenij Shevchuk

SteppBay

Evgenij Shevchuk
0 Bewertungen
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -58%
Alpari-Standard1
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
72
Gewinntrades:
45 (62.50%)
Verlusttrades:
27 (37.50%)
Bester Trade:
354.85 USD
Schlechtester Trade:
-236.97 USD
Bruttoprofit:
2 236.25 USD (98 475 pips)
Bruttoverlust:
-2 188.31 USD (91 002 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (367.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
505.42 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
98.07%
Max deposit load:
153.94%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
0.05
Long-Positionen:
33 (45.83%)
Short-Positionen:
39 (54.17%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
49.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-81.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-933.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-933.73 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-88.03%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
108.74 USD
Maximaler:
933.73 USD (97.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.49% (269.74 USD)
Kapital:
74.18% (738.09 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 48
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +354.85 USD
Schlechtester Trade: -237 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +367.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -933.73 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-Standard1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OneF-Real
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 13
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic1
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Pepperstone-Edge06
0.00 × 6
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 3
XMGlobal-Real 8
0.00 × 4
IronFX-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live2
0.28 × 50
Alpari-Standard4
0.83 × 24
TradenextCapital-Live
0.83 × 6
RVDMarkets-Live ECN
0.85 × 47
Alpari-Standard1
0.88 × 265
Alpari-Standard2
0.90 × 243
Alpari-Standard3
0.98 × 112
AlpariUK-Classic-2
1.00 × 3
Pepperstone-Edge02
1.25 × 4
Alpari-ECN-New
1.31 × 546
MIC-Real.com
1.50 × 2
noch 26 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Student of the Author's Strategy


Keine Bewertungen
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 00:14
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 15:06
High current drawdown in 70% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 9.68% of days out of the 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SteppBay
30 USD pro Monat
-58%
0
0
USD
212
USD
19
0%
72
62%
98%
1.02
0.67
USD
99%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.