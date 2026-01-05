시그널섹션
Evgenij Shevchuk

SteppBay

Evgenij Shevchuk
0 리뷰
19
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -45%
Alpari-Standard1
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
75
이익 거래:
48 (64.00%)
손실 거래:
27 (36.00%)
최고의 거래:
354.85 USD
최악의 거래:
-236.97 USD
총 수익:
2 303.52 USD (105 201 pips)
총 손실:
-2 188.31 USD (91 002 pips)
연속 최대 이익:
8 (367.78 USD)
연속 최대 이익:
505.42 USD (7)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
98.07%
최대 입금량:
153.94%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
0.12
롱(주식매수):
33 (44.00%)
숏(주식차입매도):
42 (56.00%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
1.54 USD
평균 이익:
47.99 USD
평균 손실:
-81.05 USD
연속 최대 손실:
8 (-933.73 USD)
연속 최대 손실:
-933.73 USD (8)
월별 성장률:
-84.22%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
108.74 USD
최대한의:
933.73 USD (97.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.49% (269.74 USD)
자본금별:
74.18% (738.09 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 115
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +354.85 USD
최악의 거래: -237 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +367.78 USD
연속 최대 손실: -933.73 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-Standard1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

OneF-Real
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 13
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic1
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Pepperstone-Edge06
0.00 × 6
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 3
XMGlobal-Real 8
0.00 × 4
IronFX-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live2
0.28 × 50
Alpari-Standard4
0.83 × 24
TradenextCapital-Live
0.83 × 6
RVDMarkets-Live ECN
0.85 × 47
Alpari-Standard1
0.88 × 265
Alpari-Standard2
0.90 × 243
Alpari-Standard3
0.98 × 112
AlpariUK-Classic-2
1.00 × 3
Pepperstone-Edge02
1.25 × 4
Alpari-ECN-New
1.31 × 546
MIC-Real.com
1.50 × 2
26 더...
Student of the Author's Strategy


리뷰 없음
2026.01.08 04:05
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 00:14
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 15:06
High current drawdown in 70% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 9.68% of days out of the 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
A large drawdown may occur on the account again
