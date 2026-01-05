- 성장
- 잔고
- 자본
- 축소
트레이드:
75
이익 거래:
48 (64.00%)
손실 거래:
27 (36.00%)
최고의 거래:
354.85 USD
최악의 거래:
-236.97 USD
총 수익:
2 303.52 USD (105 201 pips)
총 손실:
-2 188.31 USD (91 002 pips)
연속 최대 이익:
8 (367.78 USD)
연속 최대 이익:
505.42 USD (7)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
98.07%
최대 입금량:
153.94%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
0.12
롱(주식매수):
33 (44.00%)
숏(주식차입매도):
42 (56.00%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
1.54 USD
평균 이익:
47.99 USD
평균 손실:
-81.05 USD
연속 최대 손실:
8 (-933.73 USD)
연속 최대 손실:
-933.73 USD (8)
월별 성장률:
-84.22%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
108.74 USD
최대한의:
933.73 USD (97.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.49% (269.74 USD)
자본금별:
74.18% (738.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|115
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +354.85 USD
최악의 거래: -237 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +367.78 USD
연속 최대 손실: -933.73 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-Standard1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
OneF-Real
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 13
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 6
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 4
|
IronFX-Real1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live2
|0.28 × 50
|
Alpari-Standard4
|0.83 × 24
|
TradenextCapital-Live
|0.83 × 6
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.85 × 47
|
Alpari-Standard1
|0.88 × 265
|
Alpari-Standard2
|0.90 × 243
|
Alpari-Standard3
|0.98 × 112
|
AlpariUK-Classic-2
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|1.25 × 4
|
Alpari-ECN-New
|1.31 × 546
|
MIC-Real.com
|1.50 × 2
