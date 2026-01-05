SeñalesSecciones
Evgenij Shevchuk

SteppBay

Evgenij Shevchuk
0 comentarios
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 99%
Alpari-Standard1
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
60
Transacciones Rentables:
41 (68.33%)
Transacciones Irrentables:
19 (31.67%)
Mejor transacción:
354.85 USD
Peor transacción:
-197.36 USD
Beneficio Bruto:
2 100.66 USD (92 424 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 254.58 USD (79 705 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (367.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
505.42 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.54%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
2.19
Transacciones Largas:
26 (43.33%)
Transacciones Cortas:
34 (56.67%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
14.10 USD
Beneficio medio:
51.24 USD
Pérdidas medias:
-66.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-119.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-359.19 USD (3)
Crecimiento al mes:
-42.87%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
108.74 USD
Máxima:
386.37 USD (48.63%)
Reducción relativa:
De balance:
99.49% (269.74 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 846
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +354.85 USD
Peor transacción: -197 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +367.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -119.57 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-Standard1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OneF-Real
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 13
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic1
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Pepperstone-Edge06
0.00 × 6
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 3
XMGlobal-Real 8
0.00 × 4
IronFX-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live2
0.28 × 50
Alpari-Standard4
0.83 × 24
TradenextCapital-Live
0.83 × 6
RVDMarkets-Live ECN
0.85 × 47
Alpari-Standard1
0.88 × 265
Alpari-Standard2
0.90 × 243
Alpari-Standard3
0.98 × 112
AlpariUK-Classic-2
1.00 × 3
Pepperstone-Edge02
1.25 × 4
Alpari-ECN-New
1.31 × 546
MIC-Real.com
1.50 × 2
otros 26...
Student of the Author's Strategy


No hay comentarios
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 9.68% of days out of the 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
A large drawdown may occur on the account again
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SteppBay
30 USD al mes
99%
0
0
USD
1K
USD
18
0%
60
68%
100%
1.67
14.10
USD
99%
1:500
