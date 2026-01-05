信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SteppBay
Evgenij Shevchuk

SteppBay

Evgenij Shevchuk
0条评论
19
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -66%
Alpari-Standard1
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
70
盈利交易:
43 (61.42%)
亏损交易:
27 (38.57%)
最好交易:
354.85 USD
最差交易:
-236.97 USD
毛利:
2 199.20 USD (94 772 pips)
毛利亏损:
-2 188.31 USD (91 002 pips)
最大连续赢利:
8 (367.78 USD)
最大连续盈利:
505.42 USD (7)
夏普比率:
0.13
交易活动:
98.07%
最大入金加载:
153.94%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.01
长期交易:
33 (47.14%)
短期交易:
37 (52.86%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.16 USD
平均利润:
51.14 USD
平均损失:
-81.05 USD
最大连续失误:
8 (-933.73 USD)
最大连续亏损:
-933.73 USD (8)
每月增长:
-90.13%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
108.74 USD
最大值:
933.73 USD (97.65%)
相对跌幅:
结余:
99.49% (269.74 USD)
净值:
74.18% (738.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 11
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 3.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +354.85 USD
最差交易: -237 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +367.78 USD
最大连续亏损: -933.73 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-Standard1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OneF-Real
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 13
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic1
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Pepperstone-Edge06
0.00 × 6
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 3
XMGlobal-Real 8
0.00 × 4
IronFX-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live2
0.28 × 50
Alpari-Standard4
0.83 × 24
TradenextCapital-Live
0.83 × 6
RVDMarkets-Live ECN
0.85 × 47
Alpari-Standard1
0.88 × 265
Alpari-Standard2
0.90 × 243
Alpari-Standard3
0.98 × 112
AlpariUK-Classic-2
1.00 × 3
Pepperstone-Edge02
1.25 × 4
Alpari-ECN-New
1.31 × 546
MIC-Real.com
1.50 × 2
26 更多...
Student of the Author's Strategy


没有评论
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 00:14
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 15:06
High current drawdown in 70% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 9.68% of days out of the 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
A large drawdown may occur on the account again
