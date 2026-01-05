- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
70
盈利交易:
43 (61.42%)
亏损交易:
27 (38.57%)
最好交易:
354.85 USD
最差交易:
-236.97 USD
毛利:
2 199.20 USD (94 772 pips)
毛利亏损:
-2 188.31 USD (91 002 pips)
最大连续赢利:
8 (367.78 USD)
最大连续盈利:
505.42 USD (7)
夏普比率:
0.13
交易活动:
98.07%
最大入金加载:
153.94%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.01
长期交易:
33 (47.14%)
短期交易:
37 (52.86%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.16 USD
平均利润:
51.14 USD
平均损失:
-81.05 USD
最大连续失误:
8 (-933.73 USD)
最大连续亏损:
-933.73 USD (8)
每月增长:
-90.13%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
108.74 USD
最大值:
933.73 USD (97.65%)
相对跌幅:
结余:
99.49% (269.74 USD)
净值:
74.18% (738.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|11
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +354.85 USD
最差交易: -237 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +367.78 USD
最大连续亏损: -933.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-Standard1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OneF-Real
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 13
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 6
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 4
|
IronFX-Real1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live2
|0.28 × 50
|
Alpari-Standard4
|0.83 × 24
|
TradenextCapital-Live
|0.83 × 6
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.85 × 47
|
Alpari-Standard1
|0.88 × 265
|
Alpari-Standard2
|0.90 × 243
|
Alpari-Standard3
|0.98 × 112
|
AlpariUK-Classic-2
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|1.25 × 4
|
Alpari-ECN-New
|1.31 × 546
|
MIC-Real.com
|1.50 × 2
