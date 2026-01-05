SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SteppBay
Evgenij Shevchuk

SteppBay

Evgenij Shevchuk
0 comentários
19 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -66%
Alpari-Standard1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
43 (61.42%)
Negociações com perda:
27 (38.57%)
Melhor negociação:
354.85 USD
Pior negociação:
-236.97 USD
Lucro bruto:
2 199.20 USD (94 772 pips)
Perda bruta:
-2 188.31 USD (91 002 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (367.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
505.42 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
98.07%
Depósito máximo carregado:
153.94%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.01
Negociações longas:
33 (47.14%)
Negociações curtas:
37 (52.86%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.16 USD
Lucro médio:
51.14 USD
Perda média:
-81.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-933.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-933.73 USD (8)
Crescimento mensal:
-90.13%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
108.74 USD
Máximo:
933.73 USD (97.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.49% (269.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
74.18% (738.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 11
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +354.85 USD
Pior negociação: -237 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +367.78 USD
Máxima perda consecutiva: -933.73 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-Standard1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OneF-Real
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 13
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic1
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Pepperstone-Edge06
0.00 × 6
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 3
XMGlobal-Real 8
0.00 × 4
IronFX-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live2
0.28 × 50
Alpari-Standard4
0.83 × 24
TradenextCapital-Live
0.83 × 6
RVDMarkets-Live ECN
0.85 × 47
Alpari-Standard1
0.88 × 265
Alpari-Standard2
0.90 × 243
Alpari-Standard3
0.98 × 112
AlpariUK-Classic-2
1.00 × 3
Pepperstone-Edge02
1.25 × 4
Alpari-ECN-New
1.31 × 546
MIC-Real.com
1.50 × 2
26 mais ...
Student of the Author's Strategy


Sem comentários
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 00:14
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 15:06
High current drawdown in 70% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 9.68% of days out of the 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SteppBay
30 USD por mês
-66%
0
0
USD
174
USD
19
0%
70
61%
98%
1.00
0.16
USD
99%
1:500
