- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
45 (62.50%)
Убыточных трейдов:
27 (37.50%)
Лучший трейд:
354.85 USD
Худший трейд:
-236.97 USD
Общая прибыль:
2 236.25 USD (98 475 pips)
Общий убыток:
-2 188.31 USD (91 002 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (367.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
505.42 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
98.07%
Макс. загрузка депозита:
153.94%
Последний трейд:
22 минуты
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
33 (45.83%)
Коротких трейдов:
39 (54.17%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
49.69 USD
Средний убыток:
-81.05 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-933.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-933.73 USD (8)
Прирост в месяц:
-88.03%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
108.74 USD
Максимальная:
933.73 USD (97.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.49% (269.74 USD)
По эквити:
74.18% (738.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|48
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +354.85 USD
Худший трейд: -237 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +367.78 USD
Макс. убыток в серии: -933.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Standard1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OneF-Real
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 13
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 6
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 4
|
IronFX-Real1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live2
|0.28 × 50
|
Alpari-Standard4
|0.83 × 24
|
TradenextCapital-Live
|0.83 × 6
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.85 × 47
|
Alpari-Standard1
|0.88 × 265
|
Alpari-Standard2
|0.90 × 243
|
Alpari-Standard3
|0.98 × 112
|
AlpariUK-Classic-2
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|1.25 × 4
|
Alpari-ECN-New
|1.31 × 546
|
MIC-Real.com
|1.50 × 2
