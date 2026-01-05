СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SteppBay
Evgenij Shevchuk

SteppBay

Evgenij Shevchuk
0 отзывов
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -58%
Alpari-Standard1
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
45 (62.50%)
Убыточных трейдов:
27 (37.50%)
Лучший трейд:
354.85 USD
Худший трейд:
-236.97 USD
Общая прибыль:
2 236.25 USD (98 475 pips)
Общий убыток:
-2 188.31 USD (91 002 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (367.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
505.42 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
98.07%
Макс. загрузка депозита:
153.94%
Последний трейд:
22 минуты
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
33 (45.83%)
Коротких трейдов:
39 (54.17%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
49.69 USD
Средний убыток:
-81.05 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-933.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-933.73 USD (8)
Прирост в месяц:
-88.03%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
108.74 USD
Максимальная:
933.73 USD (97.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.49% (269.74 USD)
По эквити:
74.18% (738.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 48
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +354.85 USD
Худший трейд: -237 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +367.78 USD
Макс. убыток в серии: -933.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Standard1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OneF-Real
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 13
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic1
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Pepperstone-Edge06
0.00 × 6
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 3
XMGlobal-Real 8
0.00 × 4
IronFX-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live2
0.28 × 50
Alpari-Standard4
0.83 × 24
TradenextCapital-Live
0.83 × 6
RVDMarkets-Live ECN
0.85 × 47
Alpari-Standard1
0.88 × 265
Alpari-Standard2
0.90 × 243
Alpari-Standard3
0.98 × 112
AlpariUK-Classic-2
1.00 × 3
Pepperstone-Edge02
1.25 × 4
Alpari-ECN-New
1.31 × 546
MIC-Real.com
1.50 × 2
еще 26...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Student of the Author's Strategy


Нет отзывов
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 00:14
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 15:06
High current drawdown in 70% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 9.68% of days out of the 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SteppBay
30 USD в месяц
-58%
0
0
USD
212
USD
19
0%
72
62%
98%
1.02
0.67
USD
99%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.