Signaux / MetaTrader 4 / SteppBay
Evgenij Shevchuk

SteppBay

Evgenij Shevchuk
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 96%
Alpari-Standard1
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
61
Bénéfice trades:
41 (67.21%)
Perte trades:
20 (32.79%)
Meilleure transaction:
354.85 USD
Pire transaction:
-197.36 USD
Bénéfice brut:
2 100.66 USD (92 424 pips)
Perte brute:
-1 269.28 USD (80 195 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (367.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
505.42 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
23.04%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
2.15
Longs trades:
27 (44.26%)
Courts trades:
34 (55.74%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
13.63 USD
Bénéfice moyen:
51.24 USD
Perte moyenne:
-63.46 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-119.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-359.19 USD (3)
Croissance mensuelle:
-43.70%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
108.74 USD
Maximal:
386.37 USD (48.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.49% (269.74 USD)
Par fonds propres:
19.03% (189.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 831
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +354.85 USD
Pire transaction: -197 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +367.78 USD
Perte consécutive maximale: -119.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Standard1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneF-Real
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 13
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic1
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Pepperstone-Edge06
0.00 × 6
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 3
XMGlobal-Real 8
0.00 × 4
IronFX-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live2
0.28 × 50
Alpari-Standard4
0.83 × 24
TradenextCapital-Live
0.83 × 6
RVDMarkets-Live ECN
0.85 × 47
Alpari-Standard1
0.88 × 265
Alpari-Standard2
0.90 × 243
Alpari-Standard3
0.98 × 112
AlpariUK-Classic-2
1.00 × 3
Pepperstone-Edge02
1.25 × 4
Alpari-ECN-New
1.31 × 546
MIC-Real.com
1.50 × 2
26 plus...
Student of the Author's Strategy


Aucun avis
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 9.68% of days out of the 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
A large drawdown may occur on the account again
