Evgenij Shevchuk

SteppBay

Evgenij Shevchuk
レビュー0件
19週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -58%
Alpari-Standard1
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
72
利益トレード:
45 (62.50%)
損失トレード:
27 (37.50%)
ベストトレード:
354.85 USD
最悪のトレード:
-236.97 USD
総利益:
2 236.25 USD (98 475 pips)
総損失:
-2 188.31 USD (91 002 pips)
最大連続の勝ち:
8 (367.78 USD)
最大連続利益:
505.42 USD (7)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
98.07%
最大入金額:
153.94%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.05
長いトレード:
33 (45.83%)
短いトレード:
39 (54.17%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.67 USD
平均利益:
49.69 USD
平均損失:
-81.05 USD
最大連続の負け:
8 (-933.73 USD)
最大連続損失:
-933.73 USD (8)
月間成長:
-88.03%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
108.74 USD
最大の:
933.73 USD (97.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.49% (269.74 USD)
エクイティによる:
74.18% (738.09 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 48
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +354.85 USD
最悪のトレード: -237 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +367.78 USD
最大連続損失: -933.73 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-Standard1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OneF-Real
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 13
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic1
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Pepperstone-Edge06
0.00 × 6
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 3
XMGlobal-Real 8
0.00 × 4
IronFX-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live2
0.28 × 50
Alpari-Standard4
0.83 × 24
TradenextCapital-Live
0.83 × 6
RVDMarkets-Live ECN
0.85 × 47
Alpari-Standard1
0.88 × 265
Alpari-Standard2
0.90 × 243
Alpari-Standard3
0.98 × 112
AlpariUK-Classic-2
1.00 × 3
Pepperstone-Edge02
1.25 × 4
Alpari-ECN-New
1.31 × 546
MIC-Real.com
1.50 × 2
26 より多く...
Student of the Author's Strategy


レビューなし
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 00:14
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 15:06
High current drawdown in 70% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 9.68% of days out of the 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
A large drawdown may occur on the account again
