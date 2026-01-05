- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
72
利益トレード:
45 (62.50%)
損失トレード:
27 (37.50%)
ベストトレード:
354.85 USD
最悪のトレード:
-236.97 USD
総利益:
2 236.25 USD (98 475 pips)
総損失:
-2 188.31 USD (91 002 pips)
最大連続の勝ち:
8 (367.78 USD)
最大連続利益:
505.42 USD (7)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
98.07%
最大入金額:
153.94%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.05
長いトレード:
33 (45.83%)
短いトレード:
39 (54.17%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.67 USD
平均利益:
49.69 USD
平均損失:
-81.05 USD
最大連続の負け:
8 (-933.73 USD)
最大連続損失:
-933.73 USD (8)
月間成長:
-88.03%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
108.74 USD
最大の:
933.73 USD (97.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.49% (269.74 USD)
エクイティによる:
74.18% (738.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|48
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +354.85 USD
最悪のトレード: -237 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +367.78 USD
最大連続損失: -933.73 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-Standard1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OneF-Real
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 13
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 6
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 4
|
IronFX-Real1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live2
|0.28 × 50
|
Alpari-Standard4
|0.83 × 24
|
TradenextCapital-Live
|0.83 × 6
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.85 × 47
|
Alpari-Standard1
|0.88 × 265
|
Alpari-Standard2
|0.90 × 243
|
Alpari-Standard3
|0.98 × 112
|
AlpariUK-Classic-2
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|1.25 × 4
|
Alpari-ECN-New
|1.31 × 546
|
MIC-Real.com
|1.50 × 2
26 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Student of the Author's Strategy
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-58%
0
0
USD
USD
212
USD
USD
19
0%
72
62%
98%
1.02
0.67
USD
USD
99%
1:500