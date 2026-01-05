- Büyüme
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
7 (35.00%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (65.00%)
En iyi işlem:
193.39 USD
En kötü işlem:
-71.36 USD
Brüt kâr:
596.39 USD (21 813 pips)
Brüt zarar:
-427.71 USD (668 821 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (443.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
443.75 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.96%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
16 (80.00%)
Satış işlemleri:
4 (20.00%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
8.43 USD
Ortalama kâr:
85.20 USD
Ortalama zarar:
-32.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-328.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-328.64 USD (9)
Aylık büyüme:
1.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
275.07 USD
Maksimum:
328.84 USD (3.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.27% (328.84 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|ETHUSD
|4
|GBPJPY
|4
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|243
|ETHUSD
|-118
|GBPJPY
|196
|BTCUSD
|-134
|GBPUSD
|-5
|USDJPY
|-13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|17K
|ETHUSD
|-2.7K
|GBPJPY
|1.5K
|BTCUSD
|-662K
|GBPUSD
|45
|USDJPY
|-256
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +193.39 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +443.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -328.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
The CTA trend-following strategy was employed across six currency pairs: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, GBPUSD, and GBPJPY. Backtesting from the early years of 2020 to 2025 showed a maximum drawdown of 17.22%, an average return of 70.58%, and a Calmar ratio of 4.09.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 5000 USD
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
3
100%
20
35%
100%
1.39
8.43
USD
USD
3%
1:100