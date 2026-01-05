SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CTA Xiaoming
Hao Ming Pan

CTA Xiaoming

Hao Ming Pan
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
TradeMaxGlobal-Live2
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
7 (35.00%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (65.00%)
En iyi işlem:
193.39 USD
En kötü işlem:
-71.36 USD
Brüt kâr:
596.39 USD (21 813 pips)
Brüt zarar:
-427.71 USD (668 821 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (443.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
443.75 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.96%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
16 (80.00%)
Satış işlemleri:
4 (20.00%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
8.43 USD
Ortalama kâr:
85.20 USD
Ortalama zarar:
-32.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-328.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-328.64 USD (9)
Aylık büyüme:
1.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
275.07 USD
Maksimum:
328.84 USD (3.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.27% (328.84 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 6
ETHUSD 4
GBPJPY 4
BTCUSD 3
GBPUSD 2
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 243
ETHUSD -118
GBPJPY 196
BTCUSD -134
GBPUSD -5
USDJPY -13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 17K
ETHUSD -2.7K
GBPJPY 1.5K
BTCUSD -662K
GBPUSD 45
USDJPY -256
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +193.39 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +443.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -328.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.50 × 18
USGFX-Live
5.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
12.06 × 5052
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
The CTA trend-following strategy was employed across six currency pairs: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, GBPUSD, and GBPJPY. Backtesting from the early years of 2020 to 2025 showed a maximum drawdown of 17.22%, an average return of 70.58%, and a Calmar ratio of 4.09.


İnceleme yok
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 10:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CTA Xiaoming
Ayda 5000 USD
2%
0
0
USD
10K
USD
3
100%
20
35%
100%
1.39
8.43
USD
3%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.