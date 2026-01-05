- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
35
盈利交易:
17 (48.57%)
亏损交易:
18 (51.43%)
最好交易:
193.39 USD
最差交易:
-71.36 USD
毛利:
1 071.32 USD (221 762 pips)
毛利亏损:
-645.82 USD (763 971 pips)
最大连续赢利:
4 (443.75 USD)
最大连续盈利:
443.75 USD (4)
夏普比率:
0.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
8.15%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.29
长期交易:
31 (88.57%)
短期交易:
4 (11.43%)
利润因子:
1.66
预期回报:
12.16 USD
平均利润:
63.02 USD
平均损失:
-35.88 USD
最大连续失误:
9 (-328.64 USD)
最大连续亏损:
-328.64 USD (9)
每月增长:
3.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
275.07 USD
最大值:
328.84 USD (3.27%)
相对跌幅:
结余:
3.27% (328.84 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|7
|GBPJPY
|6
|ETHUSD
|5
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|252
|BTCUSD
|-117
|GBPJPY
|326
|ETHUSD
|-36
|USDJPY
|59
|GBPUSD
|-58
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-559K
|GBPJPY
|2.4K
|ETHUSD
|-1.7K
|USDJPY
|636
|GBPUSD
|-325
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +193.39 USD
最差交易: -71 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +443.75 USD
最大连续亏损: -328.64 USD
采用CTA趋势跟踪策略，多策略做XAUUSD BTCUSD ETHUSD USDJPY GBPUSD GBPJPY六个品种，回测历史2020-2025年初五年内最大回撤17.22%，平均收益70.58%，卡玛比率为4.09。
