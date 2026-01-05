信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CTA Xiaoming
Hao Ming Pan

CTA Xiaoming

Hao Ming Pan
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 5000 USD per 
增长自 2025 4%
TradeMaxGlobal-Live2
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
35
盈利交易:
17 (48.57%)
亏损交易:
18 (51.43%)
最好交易:
193.39 USD
最差交易:
-71.36 USD
毛利:
1 071.32 USD (221 762 pips)
毛利亏损:
-645.82 USD (763 971 pips)
最大连续赢利:
4 (443.75 USD)
最大连续盈利:
443.75 USD (4)
夏普比率:
0.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
8.15%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.29
长期交易:
31 (88.57%)
短期交易:
4 (11.43%)
利润因子:
1.66
预期回报:
12.16 USD
平均利润:
63.02 USD
平均损失:
-35.88 USD
最大连续失误:
9 (-328.64 USD)
最大连续亏损:
-328.64 USD (9)
每月增长:
3.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
275.07 USD
最大值:
328.84 USD (3.27%)
相对跌幅:
结余:
3.27% (328.84 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 10
BTCUSD 7
GBPJPY 6
ETHUSD 5
USDJPY 4
GBPUSD 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 252
BTCUSD -117
GBPJPY 326
ETHUSD -36
USDJPY 59
GBPUSD -58
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 16K
BTCUSD -559K
GBPJPY 2.4K
ETHUSD -1.7K
USDJPY 636
GBPUSD -325
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +193.39 USD
最差交易: -71 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +443.75 USD
最大连续亏损: -328.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.50 × 18
USGFX-Live
5.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
12.06 × 5052
采用CTA趋势跟踪策略，多策略做XAUUSD BTCUSD ETHUSD USDJPY GBPUSD GBPJPY六个品种，回测历史2020-2025年初五年内最大回撤17.22%，平均收益70.58%，卡玛比率为4.09。
2026.01.15 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 13:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 12:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 10:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
CTA Xiaoming
每月5000 USD
4%
0
0
USD
10K
USD
6
100%
35
48%
100%
1.65
12.16
USD
3%
1:100
