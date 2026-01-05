SeñalesSecciones
Hao Ming Pan

CTA Xiaoming

Hao Ming Pan
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 2%
TradeMaxGlobal-Live2
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
7 (35.00%)
Transacciones Irrentables:
13 (65.00%)
Mejor transacción:
193.39 USD
Peor transacción:
-71.36 USD
Beneficio Bruto:
596.39 USD (21 813 pips)
Pérdidas Brutas:
-427.71 USD (668 821 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (443.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
443.75 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.96%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
16 (80.00%)
Transacciones Cortas:
4 (20.00%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
8.43 USD
Beneficio medio:
85.20 USD
Pérdidas medias:
-32.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-328.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-328.64 USD (9)
Crecimiento al mes:
1.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
275.07 USD
Máxima:
328.84 USD (3.27%)
Reducción relativa:
De balance:
3.27% (328.84 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 6
ETHUSD 4
GBPJPY 4
BTCUSD 3
GBPUSD 2
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 243
ETHUSD -118
GBPJPY 196
BTCUSD -134
GBPUSD -5
USDJPY -13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 17K
ETHUSD -2.7K
GBPJPY 1.5K
BTCUSD -662K
GBPUSD 45
USDJPY -256
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +193.39 USD
Peor transacción: -71 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +443.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -328.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.50 × 18
USGFX-Live
5.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
12.06 × 5052
The CTA trend-following strategy was employed across six currency pairs: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, GBPUSD, and GBPJPY. Backtesting from the early years of 2020 to 2025 showed a maximum drawdown of 17.22%, an average return of 70.58%, and a Calmar ratio of 4.09.


No hay comentarios
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 10:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CTA Xiaoming
5000 USD al mes
2%
0
0
USD
10K
USD
3
100%
20
35%
100%
1.39
8.43
USD
3%
1:100
