- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
7 (35.00%)
Transacciones Irrentables:
13 (65.00%)
Mejor transacción:
193.39 USD
Peor transacción:
-71.36 USD
Beneficio Bruto:
596.39 USD (21 813 pips)
Pérdidas Brutas:
-427.71 USD (668 821 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (443.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
443.75 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.96%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
16 (80.00%)
Transacciones Cortas:
4 (20.00%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
8.43 USD
Beneficio medio:
85.20 USD
Pérdidas medias:
-32.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-328.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-328.64 USD (9)
Crecimiento al mes:
1.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
275.07 USD
Máxima:
328.84 USD (3.27%)
Reducción relativa:
De balance:
3.27% (328.84 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|ETHUSD
|4
|GBPJPY
|4
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|243
|ETHUSD
|-118
|GBPJPY
|196
|BTCUSD
|-134
|GBPUSD
|-5
|USDJPY
|-13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|17K
|ETHUSD
|-2.7K
|GBPJPY
|1.5K
|BTCUSD
|-662K
|GBPUSD
|45
|USDJPY
|-256
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +193.39 USD
Peor transacción: -71 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +443.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -328.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.50 × 18
|
USGFX-Live
|5.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.06 × 5052
The CTA trend-following strategy was employed across six currency pairs: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, GBPUSD, and GBPJPY. Backtesting from the early years of 2020 to 2025 showed a maximum drawdown of 17.22%, an average return of 70.58%, and a Calmar ratio of 4.09.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
5000 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
3
100%
20
35%
100%
1.39
8.43
USD
USD
3%
1:100