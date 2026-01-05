- Crescimento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
17 (48.57%)
Negociações com perda:
18 (51.43%)
Melhor negociação:
193.39 USD
Pior negociação:
-71.36 USD
Lucro bruto:
1 071.32 USD (221 762 pips)
Perda bruta:
-645.82 USD (763 971 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (443.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
443.75 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.15%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.29
Negociações longas:
31 (88.57%)
Negociações curtas:
4 (11.43%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
12.16 USD
Lucro médio:
63.02 USD
Perda média:
-35.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-328.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-328.64 USD (9)
Crescimento mensal:
3.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
275.07 USD
Máximo:
328.84 USD (3.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.27% (328.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|7
|GBPJPY
|6
|ETHUSD
|5
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|252
|BTCUSD
|-117
|GBPJPY
|326
|ETHUSD
|-36
|USDJPY
|59
|GBPUSD
|-58
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-559K
|GBPJPY
|2.4K
|ETHUSD
|-1.7K
|USDJPY
|636
|GBPUSD
|-325
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +193.39 USD
Pior negociação: -71 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +443.75 USD
Máxima perda consecutiva: -328.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.50 × 18
|
USGFX-Live
|5.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.06 × 5052
The CTA trend-following strategy was employed across six currency pairs: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, GBPUSD, and GBPJPY. Backtesting from the early years of 2020 to 2025 showed a maximum drawdown of 17.22%, an average return of 70.58%, and a Calmar ratio of 4.09.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
5000 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
6
100%
35
48%
100%
1.65
12.16
USD
USD
3%
1:100