SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CTA Xiaoming
Hao Ming Pan

CTA Xiaoming

Hao Ming Pan
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD por mês
crescimento desde 2025 4%
TradeMaxGlobal-Live2
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
17 (48.57%)
Negociações com perda:
18 (51.43%)
Melhor negociação:
193.39 USD
Pior negociação:
-71.36 USD
Lucro bruto:
1 071.32 USD (221 762 pips)
Perda bruta:
-645.82 USD (763 971 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (443.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
443.75 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.15%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.29
Negociações longas:
31 (88.57%)
Negociações curtas:
4 (11.43%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
12.16 USD
Lucro médio:
63.02 USD
Perda média:
-35.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-328.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-328.64 USD (9)
Crescimento mensal:
3.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
275.07 USD
Máximo:
328.84 USD (3.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.27% (328.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 10
BTCUSD 7
GBPJPY 6
ETHUSD 5
USDJPY 4
GBPUSD 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 252
BTCUSD -117
GBPJPY 326
ETHUSD -36
USDJPY 59
GBPUSD -58
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 16K
BTCUSD -559K
GBPJPY 2.4K
ETHUSD -1.7K
USDJPY 636
GBPUSD -325
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +193.39 USD
Pior negociação: -71 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +443.75 USD
Máxima perda consecutiva: -328.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.50 × 18
USGFX-Live
5.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
12.06 × 5052
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
The CTA trend-following strategy was employed across six currency pairs: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, GBPUSD, and GBPJPY. Backtesting from the early years of 2020 to 2025 showed a maximum drawdown of 17.22%, an average return of 70.58%, and a Calmar ratio of 4.09.


Sem comentários
2026.01.15 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 13:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 12:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 10:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
CTA Xiaoming
5000 USD por mês
4%
0
0
USD
10K
USD
6
100%
35
48%
100%
1.65
12.16
USD
3%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.