- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
35
Gewinntrades:
17 (48.57%)
Verlusttrades:
18 (51.43%)
Bester Trade:
193.39 USD
Schlechtester Trade:
-71.36 USD
Bruttoprofit:
1 071.32 USD (221 762 pips)
Bruttoverlust:
-645.82 USD (763 971 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (443.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
443.75 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
8.15%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.29
Long-Positionen:
31 (88.57%)
Short-Positionen:
4 (11.43%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
12.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
63.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-35.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-328.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-328.64 USD (9)
Wachstum pro Monat :
3.70%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
275.07 USD
Maximaler:
328.84 USD (3.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.27% (328.84 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|7
|GBPJPY
|6
|ETHUSD
|5
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|252
|BTCUSD
|-117
|GBPJPY
|326
|ETHUSD
|-36
|USDJPY
|59
|GBPUSD
|-58
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-559K
|GBPJPY
|2.4K
|ETHUSD
|-1.7K
|USDJPY
|636
|GBPUSD
|-325
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +193.39 USD
Schlechtester Trade: -71 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +443.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -328.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.50 × 18
|
USGFX-Live
|5.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.06 × 5052
The CTA trend-following strategy was employed across six currency pairs: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, GBPUSD, and GBPJPY. Backtesting from the early years of 2020 to 2025 showed a maximum drawdown of 17.22%, an average return of 70.58%, and a Calmar ratio of 4.09.
Keine Bewertungen
