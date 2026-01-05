SignaleKategorien
Hao Ming Pan

CTA Xiaoming

Hao Ming Pan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 5000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
TradeMaxGlobal-Live2
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
35
Gewinntrades:
17 (48.57%)
Verlusttrades:
18 (51.43%)
Bester Trade:
193.39 USD
Schlechtester Trade:
-71.36 USD
Bruttoprofit:
1 071.32 USD (221 762 pips)
Bruttoverlust:
-645.82 USD (763 971 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (443.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
443.75 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
8.15%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.29
Long-Positionen:
31 (88.57%)
Short-Positionen:
4 (11.43%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
12.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
63.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-35.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-328.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-328.64 USD (9)
Wachstum pro Monat :
3.70%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
275.07 USD
Maximaler:
328.84 USD (3.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.27% (328.84 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 10
BTCUSD 7
GBPJPY 6
ETHUSD 5
USDJPY 4
GBPUSD 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 252
BTCUSD -117
GBPJPY 326
ETHUSD -36
USDJPY 59
GBPUSD -58
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
BTCUSD -559K
GBPJPY 2.4K
ETHUSD -1.7K
USDJPY 636
GBPUSD -325
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +193.39 USD
Schlechtester Trade: -71 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +443.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -328.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.50 × 18
USGFX-Live
5.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
12.06 × 5052
The CTA trend-following strategy was employed across six currency pairs: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, GBPUSD, and GBPJPY. Backtesting from the early years of 2020 to 2025 showed a maximum drawdown of 17.22%, an average return of 70.58%, and a Calmar ratio of 4.09.


Keine Bewertungen
2026.01.15 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 13:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 12:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 10:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
