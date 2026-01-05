SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CTA Xiaoming
Hao Ming Pan

CTA Xiaoming

Hao Ming Pan
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 5000 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
TradeMaxGlobal-Live2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
20
Bénéfice trades:
7 (35.00%)
Perte trades:
13 (65.00%)
Meilleure transaction:
193.39 USD
Pire transaction:
-71.36 USD
Bénéfice brut:
596.39 USD (21 813 pips)
Perte brute:
-427.71 USD (668 821 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (443.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
443.75 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.96%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.51
Longs trades:
16 (80.00%)
Courts trades:
4 (20.00%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
8.43 USD
Bénéfice moyen:
85.20 USD
Perte moyenne:
-32.90 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-328.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-328.64 USD (9)
Croissance mensuelle:
1.69%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
275.07 USD
Maximal:
328.84 USD (3.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.27% (328.84 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 6
ETHUSD 4
GBPJPY 4
BTCUSD 3
GBPUSD 2
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 243
ETHUSD -118
GBPJPY 196
BTCUSD -134
GBPUSD -5
USDJPY -13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 17K
ETHUSD -2.7K
GBPJPY 1.5K
BTCUSD -662K
GBPUSD 45
USDJPY -256
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +193.39 USD
Pire transaction: -71 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +443.75 USD
Perte consécutive maximale: -328.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.50 × 18
USGFX-Live
5.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
12.06 × 5052
The CTA trend-following strategy was employed across six currency pairs: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, GBPUSD, and GBPJPY. Backtesting from the early years of 2020 to 2025 showed a maximum drawdown of 17.22%, an average return of 70.58%, and a Calmar ratio of 4.09.


Aucun avis
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 10:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
