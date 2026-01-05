シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CTA Xiaoming
Hao Ming Pan

CTA Xiaoming

Hao Ming Pan
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  5000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
TradeMaxGlobal-Live2
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
17 (48.57%)
損失トレード:
18 (51.43%)
ベストトレード:
193.39 USD
最悪のトレード:
-71.36 USD
総利益:
1 071.32 USD (221 762 pips)
総損失:
-645.82 USD (763 971 pips)
最大連続の勝ち:
4 (443.75 USD)
最大連続利益:
443.75 USD (4)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.15%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.29
長いトレード:
31 (88.57%)
短いトレード:
4 (11.43%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
12.16 USD
平均利益:
63.02 USD
平均損失:
-35.88 USD
最大連続の負け:
9 (-328.64 USD)
最大連続損失:
-328.64 USD (9)
月間成長:
3.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
275.07 USD
最大の:
328.84 USD (3.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.27% (328.84 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 10
BTCUSD 7
GBPJPY 6
ETHUSD 5
USDJPY 4
GBPUSD 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 252
BTCUSD -117
GBPJPY 326
ETHUSD -36
USDJPY 59
GBPUSD -58
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 16K
BTCUSD -559K
GBPJPY 2.4K
ETHUSD -1.7K
USDJPY 636
GBPUSD -325
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +193.39 USD
最悪のトレード: -71 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +443.75 USD
最大連続損失: -328.64 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.50 × 18
USGFX-Live
5.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
12.06 × 5052
The CTA trend-following strategy was employed across six currency pairs: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, GBPUSD, and GBPJPY. Backtesting from the early years of 2020 to 2025 showed a maximum drawdown of 17.22%, an average return of 70.58%, and a Calmar ratio of 4.09.


レビューなし
2026.01.15 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 13:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 12:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 10:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
