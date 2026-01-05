- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
17 (48.57%)
損失トレード:
18 (51.43%)
ベストトレード:
193.39 USD
最悪のトレード:
-71.36 USD
総利益:
1 071.32 USD (221 762 pips)
総損失:
-645.82 USD (763 971 pips)
最大連続の勝ち:
4 (443.75 USD)
最大連続利益:
443.75 USD (4)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.15%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.29
長いトレード:
31 (88.57%)
短いトレード:
4 (11.43%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
12.16 USD
平均利益:
63.02 USD
平均損失:
-35.88 USD
最大連続の負け:
9 (-328.64 USD)
最大連続損失:
-328.64 USD (9)
月間成長:
3.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
275.07 USD
最大の:
328.84 USD (3.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.27% (328.84 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|7
|GBPJPY
|6
|ETHUSD
|5
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|252
|BTCUSD
|-117
|GBPJPY
|326
|ETHUSD
|-36
|USDJPY
|59
|GBPUSD
|-58
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-559K
|GBPJPY
|2.4K
|ETHUSD
|-1.7K
|USDJPY
|636
|GBPUSD
|-325
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +193.39 USD
最悪のトレード: -71 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +443.75 USD
最大連続損失: -328.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.50 × 18
|
USGFX-Live
|5.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.06 × 5052
The CTA trend-following strategy was employed across six currency pairs: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, GBPUSD, and GBPJPY. Backtesting from the early years of 2020 to 2025 showed a maximum drawdown of 17.22%, an average return of 70.58%, and a Calmar ratio of 4.09.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
5000 USD/月
4%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
6
100%
35
48%
100%
1.65
12.16
USD
USD
3%
1:100