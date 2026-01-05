- 자본
- 축소
트레이드:
35
이익 거래:
17 (48.57%)
손실 거래:
18 (51.43%)
최고의 거래:
193.39 USD
최악의 거래:
-71.36 USD
총 수익:
1 071.32 USD (221 762 pips)
총 손실:
-645.82 USD (763 971 pips)
연속 최대 이익:
4 (443.75 USD)
연속 최대 이익:
443.75 USD (4)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.15%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.29
롱(주식매수):
31 (88.57%)
숏(주식차입매도):
4 (11.43%)
수익 요인:
1.66
기대수익:
12.16 USD
평균 이익:
63.02 USD
평균 손실:
-35.88 USD
연속 최대 손실:
9 (-328.64 USD)
연속 최대 손실:
-328.64 USD (9)
월별 성장률:
3.70%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
275.07 USD
최대한의:
328.84 USD (3.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.27% (328.84 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|7
|GBPJPY
|6
|ETHUSD
|5
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|252
|BTCUSD
|-117
|GBPJPY
|326
|ETHUSD
|-36
|USDJPY
|59
|GBPUSD
|-58
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-559K
|GBPJPY
|2.4K
|ETHUSD
|-1.7K
|USDJPY
|636
|GBPUSD
|-325
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +193.39 USD
최악의 거래: -71 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +443.75 USD
연속 최대 손실: -328.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
The CTA trend-following strategy was employed across six currency pairs: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, GBPUSD, and GBPJPY. Backtesting from the early years of 2020 to 2025 showed a maximum drawdown of 17.22%, an average return of 70.58%, and a Calmar ratio of 4.09.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 5000 USD
4%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
6
100%
35
48%
100%
1.65
12.16
USD
USD
3%
1:100