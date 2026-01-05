- Прирост
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
17 (48.57%)
Убыточных трейдов:
18 (51.43%)
Лучший трейд:
193.39 USD
Худший трейд:
-71.36 USD
Общая прибыль:
1 071.32 USD (221 762 pips)
Общий убыток:
-645.82 USD (763 971 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (443.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
443.75 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.15%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.29
Длинных трейдов:
31 (88.57%)
Коротких трейдов:
4 (11.43%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
12.16 USD
Средняя прибыль:
63.02 USD
Средний убыток:
-35.88 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-328.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-328.64 USD (9)
Прирост в месяц:
3.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
275.07 USD
Максимальная:
328.84 USD (3.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.27% (328.84 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|7
|GBPJPY
|6
|ETHUSD
|5
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|252
|BTCUSD
|-117
|GBPJPY
|326
|ETHUSD
|-36
|USDJPY
|59
|GBPUSD
|-58
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-559K
|GBPJPY
|2.4K
|ETHUSD
|-1.7K
|USDJPY
|636
|GBPUSD
|-325
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +193.39 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +443.75 USD
Макс. убыток в серии: -328.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.50 × 18
|
USGFX-Live
|5.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.06 × 5052
The CTA trend-following strategy was employed across six currency pairs: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, GBPUSD, and GBPJPY. Backtesting from the early years of 2020 to 2025 showed a maximum drawdown of 17.22%, an average return of 70.58%, and a Calmar ratio of 4.09.
