Hao Ming Pan

CTA Xiaoming

Hao Ming Pan
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2025 4%
TradeMaxGlobal-Live2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
17 (48.57%)
Убыточных трейдов:
18 (51.43%)
Лучший трейд:
193.39 USD
Худший трейд:
-71.36 USD
Общая прибыль:
1 071.32 USD (221 762 pips)
Общий убыток:
-645.82 USD (763 971 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (443.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
443.75 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.15%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.29
Длинных трейдов:
31 (88.57%)
Коротких трейдов:
4 (11.43%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
12.16 USD
Средняя прибыль:
63.02 USD
Средний убыток:
-35.88 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-328.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-328.64 USD (9)
Прирост в месяц:
3.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
275.07 USD
Максимальная:
328.84 USD (3.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.27% (328.84 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 10
BTCUSD 7
GBPJPY 6
ETHUSD 5
USDJPY 4
GBPUSD 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 252
BTCUSD -117
GBPJPY 326
ETHUSD -36
USDJPY 59
GBPUSD -58
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 16K
BTCUSD -559K
GBPJPY 2.4K
ETHUSD -1.7K
USDJPY 636
GBPUSD -325
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +193.39 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +443.75 USD
Макс. убыток в серии: -328.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.50 × 18
USGFX-Live
5.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
12.06 × 5052
The CTA trend-following strategy was employed across six currency pairs: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, GBPUSD, and GBPJPY. Backtesting from the early years of 2020 to 2025 showed a maximum drawdown of 17.22%, an average return of 70.58%, and a Calmar ratio of 4.09.


Нет отзывов
2026.01.15 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 13:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 12:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 10:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
