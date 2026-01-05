- Crescita
Trade:
20
Profit Trade:
7 (35.00%)
Loss Trade:
13 (65.00%)
Best Trade:
193.39 USD
Worst Trade:
-71.36 USD
Profitto lordo:
596.39 USD (21 813 pips)
Perdita lorda:
-427.71 USD (668 821 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (443.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
443.75 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.96%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
16 (80.00%)
Short Trade:
4 (20.00%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
8.43 USD
Profitto medio:
85.20 USD
Perdita media:
-32.90 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-328.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-328.64 USD (9)
Crescita mensile:
1.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
275.07 USD
Massimale:
328.84 USD (3.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.27% (328.84 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|ETHUSD
|4
|GBPJPY
|4
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|243
|ETHUSD
|-118
|GBPJPY
|196
|BTCUSD
|-134
|GBPUSD
|-5
|USDJPY
|-13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|ETHUSD
|-2.7K
|GBPJPY
|1.5K
|BTCUSD
|-662K
|GBPUSD
|45
|USDJPY
|-256
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +193.39 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +443.75 USD
Massima perdita consecutiva: -328.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.50 × 18
|
USGFX-Live
|5.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.06 × 5052
The CTA trend-following strategy was employed across six currency pairs: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, GBPUSD, and GBPJPY. Backtesting from the early years of 2020 to 2025 showed a maximum drawdown of 17.22%, an average return of 70.58%, and a Calmar ratio of 4.09.
