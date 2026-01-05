SegnaliSezioni
Hao Ming Pan

CTA Xiaoming

Hao Ming Pan
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2025 2%
TradeMaxGlobal-Live2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
7 (35.00%)
Loss Trade:
13 (65.00%)
Best Trade:
193.39 USD
Worst Trade:
-71.36 USD
Profitto lordo:
596.39 USD (21 813 pips)
Perdita lorda:
-427.71 USD (668 821 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (443.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
443.75 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.96%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
16 (80.00%)
Short Trade:
4 (20.00%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
8.43 USD
Profitto medio:
85.20 USD
Perdita media:
-32.90 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-328.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-328.64 USD (9)
Crescita mensile:
1.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
275.07 USD
Massimale:
328.84 USD (3.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.27% (328.84 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
ETHUSD 4
GBPJPY 4
BTCUSD 3
GBPUSD 2
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 243
ETHUSD -118
GBPJPY 196
BTCUSD -134
GBPUSD -5
USDJPY -13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 17K
ETHUSD -2.7K
GBPJPY 1.5K
BTCUSD -662K
GBPUSD 45
USDJPY -256
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +193.39 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +443.75 USD
Massima perdita consecutiva: -328.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.50 × 18
USGFX-Live
5.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
12.06 × 5052
The CTA trend-following strategy was employed across six currency pairs: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, GBPUSD, and GBPJPY. Backtesting from the early years of 2020 to 2025 showed a maximum drawdown of 17.22%, an average return of 70.58%, and a Calmar ratio of 4.09.


Non ci sono recensioni
2026.01.05 10:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 10:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
