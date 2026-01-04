- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
35 (37.23%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (62.77%)
En iyi işlem:
6.38 USD
En kötü işlem:
-10.05 USD
Brüt kâr:
85.87 USD (13 322 pips)
Brüt zarar:
-111.04 USD (16 040 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (20.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.49 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
91 (96.81%)
Satış işlemleri:
3 (3.19%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-0.27 USD
Ortalama kâr:
2.45 USD
Ortalama zarar:
-1.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-42.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.27 USD (12)
Aylık büyüme:
11.84%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.64 USD
Maksimum:
46.48 USD (59.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|53
|AUDJPY
|39
|XAUUSD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|-7
|XAUUSD
|-20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDJPY
|354
|AUDJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.38 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +20.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Tickmill-Live10
|0.00 × 4
Exness-Real18
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
Exness-Real16
|0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 11
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
|0.31 × 78
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.58 × 83
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 2
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
Time Frame: H1.
Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4
Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position
İnceleme yok