- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
35 (37.23%)
Loss Trade:
59 (62.77%)
Best Trade:
6.38 USD
Worst Trade:
-10.05 USD
Profitto lordo:
85.87 USD (13 322 pips)
Perdita lorda:
-111.04 USD (16 040 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (20.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.49 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
91 (96.81%)
Short Trade:
3 (3.19%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.27 USD
Profitto medio:
2.45 USD
Perdita media:
-1.88 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-42.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.27 USD (12)
Crescita mensile:
11.84%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.64 USD
Massimale:
46.48 USD (59.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|53
|AUDJPY
|39
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|-7
|XAUUSD
|-20
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDJPY
|354
|AUDJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.38 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +20.49 USD
Massima perdita consecutiva: -42.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.31 × 78
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.58 × 83
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
17 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Time Frame: H1.
Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4
Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position
Non ci sono recensioni