Aprison

Komodo Dragon

Aprison
0 recensioni
129 settimane
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
35 (37.23%)
Loss Trade:
59 (62.77%)
Best Trade:
6.38 USD
Worst Trade:
-10.05 USD
Profitto lordo:
85.87 USD (13 322 pips)
Perdita lorda:
-111.04 USD (16 040 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (20.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.49 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
91 (96.81%)
Short Trade:
3 (3.19%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.27 USD
Profitto medio:
2.45 USD
Perdita media:
-1.88 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-42.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.27 USD (12)
Crescita mensile:
11.84%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.64 USD
Massimale:
46.48 USD (59.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDJPY 53
AUDJPY 39
XAUUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDJPY 2
AUDJPY -7
XAUUSD -20
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDJPY 354
AUDJPY -1.1K
XAUUSD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.38 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +20.49 USD
Massima perdita consecutiva: -42.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live10
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 11
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 19
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.31 × 78
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.58 × 83
ICMarketsSC-Live12
1.00 × 2
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
17 più
Time Frame: H1.

Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4

Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position

Non ci sono recensioni
2026.01.04 16:47
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 3.68% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
80% of trades performed within 19 days. This comprises 2.12% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
