信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Komodo Dragon
Aprison

Komodo Dragon

Aprison
0条评论
129
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real9
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
94
盈利交易:
35 (37.23%)
亏损交易:
59 (62.77%)
最好交易:
6.38 USD
最差交易:
-10.05 USD
毛利:
85.87 USD (13 322 pips)
毛利亏损:
-111.04 USD (16 040 pips)
最大连续赢利:
6 (20.49 USD)
最大连续盈利:
20.49 USD (6)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
n/a
最大入金加载:
2.91%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.54
长期交易:
91 (96.81%)
短期交易:
3 (3.19%)
利润因子:
0.77
预期回报:
-0.27 USD
平均利润:
2.45 USD
平均损失:
-1.88 USD
最大连续失误:
12 (-42.27 USD)
最大连续亏损:
-42.27 USD (12)
每月增长:
11.84%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
38.64 USD
最大值:
46.48 USD (59.97%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDJPY 53
AUDJPY 39
XAUUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDJPY 2
AUDJPY -7
XAUUSD -20
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDJPY 354
AUDJPY -1.1K
XAUUSD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.38 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +20.49 USD
最大连续亏损: -42.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live10
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 11
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 19
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.31 × 78
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.58 × 83
ICMarketsSC-Live12
1.00 × 2
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
17 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Time Frame: H1.

Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4

Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position

没有评论
2026.01.04 16:47
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 3.68% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
80% of trades performed within 19 days. This comprises 2.12% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册