- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
94
盈利交易:
35 (37.23%)
亏损交易:
59 (62.77%)
最好交易:
6.38 USD
最差交易:
-10.05 USD
毛利:
85.87 USD (13 322 pips)
毛利亏损:
-111.04 USD (16 040 pips)
最大连续赢利:
6 (20.49 USD)
最大连续盈利:
20.49 USD (6)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
n/a
最大入金加载:
2.91%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.54
长期交易:
91 (96.81%)
短期交易:
3 (3.19%)
利润因子:
0.77
预期回报:
-0.27 USD
平均利润:
2.45 USD
平均损失:
-1.88 USD
最大连续失误:
12 (-42.27 USD)
最大连续亏损:
-42.27 USD (12)
每月增长:
11.84%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
38.64 USD
最大值:
46.48 USD (59.97%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|53
|AUDJPY
|39
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|-7
|XAUUSD
|-20
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDJPY
|354
|AUDJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.38 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +20.49 USD
最大连续亏损: -42.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.31 × 78
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.58 × 83
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
Time Frame: H1.
Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4
Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position
