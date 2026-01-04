SignaleKategorien
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
94
Gewinntrades:
35 (37.23%)
Verlusttrades:
59 (62.77%)
Bester Trade:
6.38 USD
Schlechtester Trade:
-10.05 USD
Bruttoprofit:
85.87 USD (13 322 pips)
Bruttoverlust:
-111.04 USD (16 040 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (20.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.49 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
2.91%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.54
Long-Positionen:
91 (96.81%)
Short-Positionen:
3 (3.19%)
Profit-Faktor:
0.77
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-42.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-42.27 USD (12)
Wachstum pro Monat :
11.84%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
38.64 USD
Maximaler:
46.48 USD (59.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDJPY 53
AUDJPY 39
XAUUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDJPY 2
AUDJPY -7
XAUUSD -20
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDJPY 354
AUDJPY -1.1K
XAUUSD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.38 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42.27 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live10
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 11
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 19
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.31 × 78
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.58 × 83
ICMarketsSC-Live12
1.00 × 2
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
Time Frame: H1.

Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4

Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position

2026.01.04 16:47
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 3.68% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
80% of trades performed within 19 days. This comprises 2.12% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
