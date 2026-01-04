- Wachstum
Trades insgesamt:
94
Gewinntrades:
35 (37.23%)
Verlusttrades:
59 (62.77%)
Bester Trade:
6.38 USD
Schlechtester Trade:
-10.05 USD
Bruttoprofit:
85.87 USD (13 322 pips)
Bruttoverlust:
-111.04 USD (16 040 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (20.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.49 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
2.91%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.54
Long-Positionen:
91 (96.81%)
Short-Positionen:
3 (3.19%)
Profit-Faktor:
0.77
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-42.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-42.27 USD (12)
Wachstum pro Monat :
11.84%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
38.64 USD
Maximaler:
46.48 USD (59.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|53
|AUDJPY
|39
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|-7
|XAUUSD
|-20
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDJPY
|354
|AUDJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6.38 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42.27 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.31 × 78
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.58 × 83
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
Time Frame: H1.
Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4
Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position
