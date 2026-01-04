SeñalesSecciones
Aprison

Komodo Dragon

Aprison
0 comentarios
129 semanas
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
94
Transacciones Rentables:
35 (37.23%)
Transacciones Irrentables:
59 (62.77%)
Mejor transacción:
6.38 USD
Peor transacción:
-10.05 USD
Beneficio Bruto:
85.87 USD (13 322 pips)
Pérdidas Brutas:
-111.04 USD (16 040 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (20.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.49 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
2.91%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.54
Transacciones Largas:
91 (96.81%)
Transacciones Cortas:
3 (3.19%)
Factor de Beneficio:
0.77
Beneficio Esperado:
-0.27 USD
Beneficio medio:
2.45 USD
Pérdidas medias:
-1.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-42.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42.27 USD (12)
Crecimiento al mes:
11.84%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
38.64 USD
Máxima:
46.48 USD (59.97%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDJPY 53
AUDJPY 39
XAUUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDJPY 2
AUDJPY -7
XAUUSD -20
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDJPY 354
AUDJPY -1.1K
XAUUSD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.38 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +20.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -42.27 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live10
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 11
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 19
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.31 × 78
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.58 × 83
ICMarketsSC-Live12
1.00 × 2
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
otros 17...
Time Frame: H1.

Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4

Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position

2026.01.04 16:47
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 3.68% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
80% of trades performed within 19 days. This comprises 2.12% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
