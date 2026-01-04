- Incremento
Total de Trades:
94
Transacciones Rentables:
35 (37.23%)
Transacciones Irrentables:
59 (62.77%)
Mejor transacción:
6.38 USD
Peor transacción:
-10.05 USD
Beneficio Bruto:
85.87 USD (13 322 pips)
Pérdidas Brutas:
-111.04 USD (16 040 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (20.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.49 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
2.91%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.54
Transacciones Largas:
91 (96.81%)
Transacciones Cortas:
3 (3.19%)
Factor de Beneficio:
0.77
Beneficio Esperado:
-0.27 USD
Beneficio medio:
2.45 USD
Pérdidas medias:
-1.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-42.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42.27 USD (12)
Crecimiento al mes:
11.84%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
38.64 USD
Máxima:
46.48 USD (59.97%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|53
|AUDJPY
|39
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|-7
|XAUUSD
|-20
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDJPY
|354
|AUDJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +6.38 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +20.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -42.27 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.31 × 78
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.58 × 83
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
otros 17...
Time Frame: H1.
Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4
Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position
No hay comentarios