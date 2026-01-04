- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
94
利益トレード:
35 (37.23%)
損失トレード:
59 (62.77%)
ベストトレード:
6.38 USD
最悪のトレード:
-10.05 USD
総利益:
85.87 USD (13 322 pips)
総損失:
-111.04 USD (16 040 pips)
最大連続の勝ち:
6 (20.49 USD)
最大連続利益:
20.49 USD (6)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
2.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.54
長いトレード:
91 (96.81%)
短いトレード:
3 (3.19%)
プロフィットファクター:
0.77
期待されたペイオフ:
-0.27 USD
平均利益:
2.45 USD
平均損失:
-1.88 USD
最大連続の負け:
12 (-42.27 USD)
最大連続損失:
-42.27 USD (12)
月間成長:
11.84%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
38.64 USD
最大の:
46.48 USD (59.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|53
|AUDJPY
|39
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|-7
|XAUUSD
|-20
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDJPY
|354
|AUDJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.38 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +20.49 USD
最大連続損失: -42.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.31 × 78
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.58 × 83
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
17 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Time Frame: H1.
Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4
Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position
レビューなし