シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Komodo Dragon
Aprison

Komodo Dragon

Aprison
129週間
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real9
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
94
利益トレード:
35 (37.23%)
損失トレード:
59 (62.77%)
ベストトレード:
6.38 USD
最悪のトレード:
-10.05 USD
総利益:
85.87 USD (13 322 pips)
総損失:
-111.04 USD (16 040 pips)
最大連続の勝ち:
6 (20.49 USD)
最大連続利益:
20.49 USD (6)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
2.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.54
長いトレード:
91 (96.81%)
短いトレード:
3 (3.19%)
プロフィットファクター:
0.77
期待されたペイオフ:
-0.27 USD
平均利益:
2.45 USD
平均損失:
-1.88 USD
最大連続の負け:
12 (-42.27 USD)
最大連続損失:
-42.27 USD (12)
月間成長:
11.84%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
38.64 USD
最大の:
46.48 USD (59.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDJPY 53
AUDJPY 39
XAUUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDJPY 2
AUDJPY -7
XAUUSD -20
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDJPY 354
AUDJPY -1.1K
XAUUSD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.38 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +20.49 USD
最大連続損失: -42.27 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live10
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 11
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 19
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.31 × 78
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.58 × 83
ICMarketsSC-Live12
1.00 × 2
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
Time Frame: H1.

Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4

Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position

レビューなし
2026.01.04 16:47
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 3.68% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
80% of trades performed within 19 days. This comprises 2.12% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
