СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Komodo Dragon
Aprison

Komodo Dragon

Aprison
0 отзывов
129 недель
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real9
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
35 (37.23%)
Убыточных трейдов:
59 (62.77%)
Лучший трейд:
6.38 USD
Худший трейд:
-10.05 USD
Общая прибыль:
85.87 USD (13 322 pips)
Общий убыток:
-111.04 USD (16 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (20.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.49 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
2.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.54
Длинных трейдов:
91 (96.81%)
Коротких трейдов:
3 (3.19%)
Профит фактор:
0.77
Мат. ожидание:
-0.27 USD
Средняя прибыль:
2.45 USD
Средний убыток:
-1.88 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-42.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.27 USD (12)
Прирост в месяц:
11.84%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.64 USD
Максимальная:
46.48 USD (59.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDJPY 53
AUDJPY 39
XAUUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDJPY 2
AUDJPY -7
XAUUSD -20
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDJPY 354
AUDJPY -1.1K
XAUUSD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.38 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +20.49 USD
Макс. убыток в серии: -42.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live10
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 11
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 19
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.31 × 78
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.58 × 83
ICMarketsSC-Live12
1.00 × 2
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
еще 17...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Time Frame: H1.

Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4

Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position

Нет отзывов
2026.01.04 16:47
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 3.68% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
80% of trades performed within 19 days. This comprises 2.12% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика