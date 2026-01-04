- Прирост
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
35 (37.23%)
Убыточных трейдов:
59 (62.77%)
Лучший трейд:
6.38 USD
Худший трейд:
-10.05 USD
Общая прибыль:
85.87 USD (13 322 pips)
Общий убыток:
-111.04 USD (16 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (20.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.49 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
2.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.54
Длинных трейдов:
91 (96.81%)
Коротких трейдов:
3 (3.19%)
Профит фактор:
0.77
Мат. ожидание:
-0.27 USD
Средняя прибыль:
2.45 USD
Средний убыток:
-1.88 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-42.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.27 USD (12)
Прирост в месяц:
11.84%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.64 USD
Максимальная:
46.48 USD (59.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|53
|AUDJPY
|39
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|-7
|XAUUSD
|-20
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDJPY
|354
|AUDJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.38 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +20.49 USD
Макс. убыток в серии: -42.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.31 × 78
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.58 × 83
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
Time Frame: H1.
Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4
Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position
