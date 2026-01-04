SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Komodo Dragon
Aprison

Komodo Dragon

0 avis
129 semaines
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
94
Bénéfice trades:
35 (37.23%)
Perte trades:
59 (62.77%)
Meilleure transaction:
6.38 USD
Pire transaction:
-10.05 USD
Bénéfice brut:
85.87 USD (13 322 pips)
Perte brute:
-111.04 USD (16 040 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (20.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20.49 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
2.91%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.54
Longs trades:
91 (96.81%)
Courts trades:
3 (3.19%)
Facteur de profit:
0.77
Rendement attendu:
-0.27 USD
Bénéfice moyen:
2.45 USD
Perte moyenne:
-1.88 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-42.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.27 USD (12)
Croissance mensuelle:
11.84%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
38.64 USD
Maximal:
46.48 USD (59.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDJPY 53
AUDJPY 39
XAUUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDJPY 2
AUDJPY -7
XAUUSD -20
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDJPY 354
AUDJPY -1.1K
XAUUSD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live10
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 11
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 19
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.31 × 78
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.58 × 83
ICMarketsSC-Live12
1.00 × 2
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
17 plus...
Time Frame: H1.

Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4

Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position

Aucun avis
2026.01.04 16:47
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 3.68% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
80% of trades performed within 19 days. This comprises 2.12% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
