Sinais / MetaTrader 4 / Komodo Dragon
Aprison

Komodo Dragon

Aprison
0 comentários
129 semanas
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
94
Negociações com lucro:
35 (37.23%)
Negociações com perda:
59 (62.77%)
Melhor negociação:
6.38 USD
Pior negociação:
-10.05 USD
Lucro bruto:
85.87 USD (13 322 pips)
Perda bruta:
-111.04 USD (16 040 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (20.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.49 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
2.91%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.54
Negociações longas:
91 (96.81%)
Negociações curtas:
3 (3.19%)
Fator de lucro:
0.77
Valor esperado:
-0.27 USD
Lucro médio:
2.45 USD
Perda média:
-1.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-42.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.27 USD (12)
Crescimento mensal:
11.84%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.64 USD
Máximo:
46.48 USD (59.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDJPY 53
AUDJPY 39
XAUUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDJPY 2
AUDJPY -7
XAUUSD -20
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDJPY 354
AUDJPY -1.1K
XAUUSD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.38 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +20.49 USD
Máxima perda consecutiva: -42.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live10
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 11
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 19
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.31 × 78
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.58 × 83
ICMarketsSC-Live12
1.00 × 2
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
Time Frame: H1.

Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4

Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position

Sem comentários
2026.01.04 16:47
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 3.68% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
80% of trades performed within 19 days. This comprises 2.12% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
