- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
94
Negociações com lucro:
35 (37.23%)
Negociações com perda:
59 (62.77%)
Melhor negociação:
6.38 USD
Pior negociação:
-10.05 USD
Lucro bruto:
85.87 USD (13 322 pips)
Perda bruta:
-111.04 USD (16 040 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (20.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.49 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
2.91%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.54
Negociações longas:
91 (96.81%)
Negociações curtas:
3 (3.19%)
Fator de lucro:
0.77
Valor esperado:
-0.27 USD
Lucro médio:
2.45 USD
Perda média:
-1.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-42.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.27 USD (12)
Crescimento mensal:
11.84%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.64 USD
Máximo:
46.48 USD (59.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|53
|AUDJPY
|39
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|-7
|XAUUSD
|-20
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDJPY
|354
|AUDJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.38 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +20.49 USD
Máxima perda consecutiva: -42.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.31 × 78
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.58 × 83
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
17 mais ...
Time Frame: H1.
Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4
Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position
