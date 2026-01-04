시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Komodo Dragon
Aprison

Komodo Dragon

Aprison
0 리뷰
13
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -39%
OctaFX-Real9
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
95
이익 거래:
35 (36.84%)
손실 거래:
60 (63.16%)
최고의 거래:
6.38 USD
최악의 거래:
-10.05 USD
총 수익:
85.87 USD (13 322 pips)
총 손실:
-113.34 USD (16 399 pips)
연속 최대 이익:
6 (20.49 USD)
연속 최대 이익:
20.49 USD (6)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.01%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.59
롱(주식매수):
91 (95.79%)
숏(주식차입매도):
4 (4.21%)
수익 요인:
0.76
기대수익:
-0.29 USD
평균 이익:
2.45 USD
평균 손실:
-1.89 USD
연속 최대 손실:
12 (-42.27 USD)
연속 최대 손실:
-42.27 USD (12)
월별 성장률:
6.06%
연간 예측:
73.51%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
38.64 USD
최대한의:
46.48 USD (59.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.97% (46.48 USD)
자본금별:
0.20% (0.09 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NZDJPY 53
AUDJPY 40
XAUUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDJPY 2
AUDJPY -9
XAUUSD -20
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDJPY 354
AUDJPY -1.4K
XAUUSD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6.38 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +20.49 USD
연속 최대 손실: -42.27 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tickmill-Live10
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 11
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 19
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.31 × 78
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.58 × 83
ICMarketsSC-Live12
1.00 × 2
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
17 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Time Frame: H1.

Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4

Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position

리뷰 없음
2026.01.05 04:58
Share of trading days is too low
2026.01.05 04:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 04:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.04 16:47
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 3.68% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
80% of trades performed within 19 days. This comprises 2.12% of days out of the 897 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Komodo Dragon
월별 30 USD
-39%
0
0
USD
42
USD
13
100%
95
36%
100%
0.75
-0.29
USD
60%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.