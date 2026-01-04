- 자본
- 축소
트레이드:
95
이익 거래:
35 (36.84%)
손실 거래:
60 (63.16%)
최고의 거래:
6.38 USD
최악의 거래:
-10.05 USD
총 수익:
85.87 USD (13 322 pips)
총 손실:
-113.34 USD (16 399 pips)
연속 최대 이익:
6 (20.49 USD)
연속 최대 이익:
20.49 USD (6)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.01%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.59
롱(주식매수):
91 (95.79%)
숏(주식차입매도):
4 (4.21%)
수익 요인:
0.76
기대수익:
-0.29 USD
평균 이익:
2.45 USD
평균 손실:
-1.89 USD
연속 최대 손실:
12 (-42.27 USD)
연속 최대 손실:
-42.27 USD (12)
월별 성장률:
6.06%
연간 예측:
73.51%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
38.64 USD
최대한의:
46.48 USD (59.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.97% (46.48 USD)
자본금별:
0.20% (0.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|53
|AUDJPY
|40
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|-9
|XAUUSD
|-20
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDJPY
|354
|AUDJPY
|-1.4K
|XAUUSD
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.38 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +20.49 USD
연속 최대 손실: -42.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 19
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.31 × 78
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.58 × 83
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
Time Frame: H1.
Major Pairs: AUDJPY and NZDJPY with TP 1:1 and SL 1:0.4
Using Moving Average, Parabolic SAR to determine Open Position
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-39%
0
0
USD
USD
42
USD
USD
13
100%
95
36%
100%
0.75
-0.29
USD
USD
60%
1:500