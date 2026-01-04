- Büyüme
İşlemler:
129
Kârla kapanan işlemler:
50 (38.75%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (61.24%)
En iyi işlem:
136.02 USD
En kötü işlem:
-32.41 USD
Brüt kâr:
1 014.81 USD (138 792 pips)
Brüt zarar:
-730.62 USD (81 800 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (422.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
422.76 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
87 (67.44%)
Satış işlemleri:
42 (32.56%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
2.20 USD
Ortalama kâr:
20.30 USD
Ortalama zarar:
-9.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-318.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-318.01 USD (21)
Aylık büyüme:
-91.59%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.83 USD
Maksimum:
319.27 USD (29.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.67% (-30.25 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|GBPJPY
|30
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|2
|NQ100.R
|2
|EURCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|188
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|21
|NZDUSD
|-6
|USDJPY
|11
|NQ100.R
|69
|EURCHF
|-1
|GBPUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|-644
|EURUSD
|1.1K
|NZDUSD
|-119
|USDJPY
|1.1K
|NQ100.R
|35K
|EURCHF
|-54
|GBPUSD
|757
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +136.02 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +422.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -318.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
