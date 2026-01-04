SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GMPchan
Jeniffer Michelle Clarins Rumondor

GMPchan

Jeniffer Michelle Clarins Rumondor
0 inceleme
84 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -22%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
129
Kârla kapanan işlemler:
50 (38.75%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (61.24%)
En iyi işlem:
136.02 USD
En kötü işlem:
-32.41 USD
Brüt kâr:
1 014.81 USD (138 792 pips)
Brüt zarar:
-730.62 USD (81 800 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (422.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
422.76 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
87 (67.44%)
Satış işlemleri:
42 (32.56%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
2.20 USD
Ortalama kâr:
20.30 USD
Ortalama zarar:
-9.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-318.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-318.01 USD (21)
Aylık büyüme:
-91.59%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.83 USD
Maksimum:
319.27 USD (29.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.67% (-30.25 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 84
GBPJPY 30
EURUSD 6
NZDUSD 3
USDJPY 2
NQ100.R 2
EURCHF 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 188
GBPJPY -4
EURUSD 21
NZDUSD -6
USDJPY 11
NQ100.R 69
EURCHF -1
GBPUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 20K
GBPJPY -644
EURUSD 1.1K
NZDUSD -119
USDJPY 1.1K
NQ100.R 35K
EURCHF -54
GBPUSD 757
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
306 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.04 13:44
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 10.63% of days out of the 583 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
A large drawdown may occur on the account again
