シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GMPchan
Jeniffer Michelle Clarins Rumondor

GMPchan

Jeniffer Michelle Clarins Rumondor
レビュー0件
84週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 -22%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
129
利益トレード:
50 (38.75%)
損失トレード:
79 (61.24%)
ベストトレード:
136.02 USD
最悪のトレード:
-32.41 USD
総利益:
1 014.81 USD (138 792 pips)
総損失:
-730.62 USD (81 800 pips)
最大連続の勝ち:
5 (422.76 USD)
最大連続利益:
422.76 USD (5)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.89
長いトレード:
87 (67.44%)
短いトレード:
42 (32.56%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
2.20 USD
平均利益:
20.30 USD
平均損失:
-9.25 USD
最大連続の負け:
21 (-318.01 USD)
最大連続損失:
-318.01 USD (21)
月間成長:
-91.59%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.83 USD
最大の:
319.27 USD (29.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.67% (-30.25 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 84
GBPJPY 30
EURUSD 6
NZDUSD 3
USDJPY 2
NQ100.R 2
EURCHF 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 188
GBPJPY -4
EURUSD 21
NZDUSD -6
USDJPY 11
NQ100.R 69
EURCHF -1
GBPUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 20K
GBPJPY -644
EURUSD 1.1K
NZDUSD -119
USDJPY 1.1K
NQ100.R 35K
EURCHF -54
GBPUSD 757
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +136.02 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +422.76 USD
最大連続損失: -318.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
レビューなし
2026.01.04 13:44
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 10.63% of days out of the 583 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
A large drawdown may occur on the account again
