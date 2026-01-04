- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
129
利益トレード:
50 (38.75%)
損失トレード:
79 (61.24%)
ベストトレード:
136.02 USD
最悪のトレード:
-32.41 USD
総利益:
1 014.81 USD (138 792 pips)
総損失:
-730.62 USD (81 800 pips)
最大連続の勝ち:
5 (422.76 USD)
最大連続利益:
422.76 USD (5)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.89
長いトレード:
87 (67.44%)
短いトレード:
42 (32.56%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
2.20 USD
平均利益:
20.30 USD
平均損失:
-9.25 USD
最大連続の負け:
21 (-318.01 USD)
最大連続損失:
-318.01 USD (21)
月間成長:
-91.59%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.83 USD
最大の:
319.27 USD (29.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.67% (-30.25 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|GBPJPY
|30
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|2
|NQ100.R
|2
|EURCHF
|1
|GBPUSD
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|188
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|21
|NZDUSD
|-6
|USDJPY
|11
|NQ100.R
|69
|EURCHF
|-1
|GBPUSD
|7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|-644
|EURUSD
|1.1K
|NZDUSD
|-119
|USDJPY
|1.1K
|NQ100.R
|35K
|EURCHF
|-54
|GBPUSD
|757
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +136.02 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +422.76 USD
最大連続損失: -318.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
Alpari-PRO
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
QTrade-Server
|0.00 × 2
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
Exness-Real33
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
