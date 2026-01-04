- 성장
트레이드:
133
이익 거래:
52 (39.09%)
손실 거래:
81 (60.90%)
최고의 거래:
136.02 USD
최악의 거래:
-32.41 USD
총 수익:
1 099.42 USD (147 297 pips)
총 손실:
-745.67 USD (83 279 pips)
연속 최대 이익:
5 (422.76 USD)
연속 최대 이익:
422.76 USD (5)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.94%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
1.11
롱(주식매수):
91 (68.42%)
숏(주식차입매도):
42 (31.58%)
수익 요인:
1.47
기대수익:
2.66 USD
평균 이익:
21.14 USD
평균 손실:
-9.21 USD
연속 최대 손실:
21 (-318.01 USD)
연속 최대 손실:
-318.01 USD (21)
월별 성장률:
-90.51%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
40.83 USD
최대한의:
319.27 USD (29.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.67% (-30.25 USD)
자본금별:
1.44% (7.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|GBPJPY
|30
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|NQ100.R
|2
|EURCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|258
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|21
|NZDUSD
|-6
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|7
|NQ100.R
|69
|EURCHF
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|27K
|GBPJPY
|-644
|EURUSD
|1.1K
|NZDUSD
|-119
|USDJPY
|1.1K
|GBPUSD
|758
|NQ100.R
|35K
|EURCHF
|-54
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +136.02 USD
최악의 거래: -32 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 21
연속 최대 이익: +422.76 USD
연속 최대 손실: -318.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
