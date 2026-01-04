시그널섹션
Jeniffer Michelle Clarins Rumondor

GMPchan

Jeniffer Michelle Clarins Rumondor
0 리뷰
84
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -12%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
133
이익 거래:
52 (39.09%)
손실 거래:
81 (60.90%)
최고의 거래:
136.02 USD
최악의 거래:
-32.41 USD
총 수익:
1 099.42 USD (147 297 pips)
총 손실:
-745.67 USD (83 279 pips)
연속 최대 이익:
5 (422.76 USD)
연속 최대 이익:
422.76 USD (5)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.94%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
1.11
롱(주식매수):
91 (68.42%)
숏(주식차입매도):
42 (31.58%)
수익 요인:
1.47
기대수익:
2.66 USD
평균 이익:
21.14 USD
평균 손실:
-9.21 USD
연속 최대 손실:
21 (-318.01 USD)
연속 최대 손실:
-318.01 USD (21)
월별 성장률:
-90.51%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
40.83 USD
최대한의:
319.27 USD (29.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.67% (-30.25 USD)
자본금별:
1.44% (7.78 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 87
GBPJPY 30
EURUSD 6
NZDUSD 3
USDJPY 2
GBPUSD 2
NQ100.R 2
EURCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 258
GBPJPY -4
EURUSD 21
NZDUSD -6
USDJPY 11
GBPUSD 7
NQ100.R 69
EURCHF -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 27K
GBPJPY -644
EURUSD 1.1K
NZDUSD -119
USDJPY 1.1K
GBPUSD 758
NQ100.R 35K
EURCHF -54
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +136.02 USD
최악의 거래: -32 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 21
연속 최대 이익: +422.76 USD
연속 최대 손실: -318.01 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
307 더...
리뷰 없음
2026.01.04 13:44
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 10.63% of days out of the 583 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
A large drawdown may occur on the account again
