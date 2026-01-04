SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GMPchan
Jeniffer Michelle Clarins Rumondor

GMPchan

Jeniffer Michelle Clarins Rumondor
0 comentarios
84 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -22%
MaxrichGroup-Real
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
129
Transacciones Rentables:
50 (38.75%)
Transacciones Irrentables:
79 (61.24%)
Mejor transacción:
136.02 USD
Peor transacción:
-32.41 USD
Beneficio Bruto:
1 014.81 USD (138 792 pips)
Pérdidas Brutas:
-730.62 USD (81 800 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (422.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
422.76 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.93%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.89
Transacciones Largas:
87 (67.44%)
Transacciones Cortas:
42 (32.56%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
2.20 USD
Beneficio medio:
20.30 USD
Pérdidas medias:
-9.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-318.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-318.01 USD (21)
Crecimiento al mes:
-91.59%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
40.83 USD
Máxima:
319.27 USD (29.80%)
Reducción relativa:
De balance:
99.67% (-30.25 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 84
GBPJPY 30
EURUSD 6
NZDUSD 3
USDJPY 2
NQ100.R 2
EURCHF 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 188
GBPJPY -4
EURUSD 21
NZDUSD -6
USDJPY 11
NQ100.R 69
EURCHF -1
GBPUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 20K
GBPJPY -644
EURUSD 1.1K
NZDUSD -119
USDJPY 1.1K
NQ100.R 35K
EURCHF -54
GBPUSD 757
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +136.02 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +422.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -318.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
otros 307...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.04 13:44
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 10.63% of days out of the 583 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada