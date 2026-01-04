- Incremento
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
129
Transacciones Rentables:
50 (38.75%)
Transacciones Irrentables:
79 (61.24%)
Mejor transacción:
136.02 USD
Peor transacción:
-32.41 USD
Beneficio Bruto:
1 014.81 USD (138 792 pips)
Pérdidas Brutas:
-730.62 USD (81 800 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (422.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
422.76 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.93%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.89
Transacciones Largas:
87 (67.44%)
Transacciones Cortas:
42 (32.56%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
2.20 USD
Beneficio medio:
20.30 USD
Pérdidas medias:
-9.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-318.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-318.01 USD (21)
Crecimiento al mes:
-91.59%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
40.83 USD
Máxima:
319.27 USD (29.80%)
Reducción relativa:
De balance:
99.67% (-30.25 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|GBPJPY
|30
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|2
|NQ100.R
|2
|EURCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|188
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|21
|NZDUSD
|-6
|USDJPY
|11
|NQ100.R
|69
|EURCHF
|-1
|GBPUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|-644
|EURUSD
|1.1K
|NZDUSD
|-119
|USDJPY
|1.1K
|NQ100.R
|35K
|EURCHF
|-54
|GBPUSD
|757
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +136.02 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +422.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -318.01 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
