Jeniffer Michelle Clarins Rumondor

GMPchan

Jeniffer Michelle Clarins Rumondor
0 avis
84 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -22%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
129
Bénéfice trades:
50 (38.75%)
Perte trades:
79 (61.24%)
Meilleure transaction:
136.02 USD
Pire transaction:
-32.41 USD
Bénéfice brut:
1 014.81 USD (138 792 pips)
Perte brute:
-730.62 USD (81 800 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (422.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
422.76 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.93%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.89
Longs trades:
87 (67.44%)
Courts trades:
42 (32.56%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
2.20 USD
Bénéfice moyen:
20.30 USD
Perte moyenne:
-9.25 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-318.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-318.01 USD (21)
Croissance mensuelle:
-91.59%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.83 USD
Maximal:
319.27 USD (29.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.67% (-30.25 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 84
GBPJPY 30
EURUSD 6
NZDUSD 3
USDJPY 2
NQ100.R 2
EURCHF 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 188
GBPJPY -4
EURUSD 21
NZDUSD -6
USDJPY 11
NQ100.R 69
EURCHF -1
GBPUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
GBPJPY -644
EURUSD 1.1K
NZDUSD -119
USDJPY 1.1K
NQ100.R 35K
EURCHF -54
GBPUSD 757
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +136.02 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +422.76 USD
Perte consécutive maximale: -318.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2026.01.04 13:44
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 10.63% of days out of the 583 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
A large drawdown may occur on the account again
