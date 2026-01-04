信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GMPchan
Jeniffer Michelle Clarins Rumondor

GMPchan

Jeniffer Michelle Clarins Rumondor
0条评论
84
0 / 0 USD
增长自 2024 -22%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
129
盈利交易:
50 (38.75%)
亏损交易:
79 (61.24%)
最好交易:
136.02 USD
最差交易:
-32.41 USD
毛利:
1 014.81 USD (138 792 pips)
毛利亏损:
-730.62 USD (81 800 pips)
最大连续赢利:
5 (422.76 USD)
最大连续盈利:
422.76 USD (5)
夏普比率:
0.12
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.93%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.89
长期交易:
87 (67.44%)
短期交易:
42 (32.56%)
利润因子:
1.39
预期回报:
2.20 USD
平均利润:
20.30 USD
平均损失:
-9.25 USD
最大连续失误:
21 (-318.01 USD)
最大连续亏损:
-318.01 USD (21)
每月增长:
-91.59%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
40.83 USD
最大值:
319.27 USD (29.80%)
相对跌幅:
结余:
99.67% (-30.25 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 84
GBPJPY 30
EURUSD 6
NZDUSD 3
USDJPY 2
NQ100.R 2
EURCHF 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 188
GBPJPY -4
EURUSD 21
NZDUSD -6
USDJPY 11
NQ100.R 69
EURCHF -1
GBPUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 20K
GBPJPY -644
EURUSD 1.1K
NZDUSD -119
USDJPY 1.1K
NQ100.R 35K
EURCHF -54
GBPUSD 757
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +136.02 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +422.76 USD
最大连续亏损: -318.01 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

没有评论
2026.01.04 13:44
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 10.63% of days out of the 583 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
A large drawdown may occur on the account again
