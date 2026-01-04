СигналыРазделы
Jeniffer Michelle Clarins Rumondor

GMPchan

Jeniffer Michelle Clarins Rumondor
0 отзывов
84 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 -22%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
50 (38.75%)
Убыточных трейдов:
79 (61.24%)
Лучший трейд:
136.02 USD
Худший трейд:
-32.41 USD
Общая прибыль:
1 014.81 USD (138 792 pips)
Общий убыток:
-730.62 USD (81 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (422.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
422.76 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.93%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
87 (67.44%)
Коротких трейдов:
42 (32.56%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
2.20 USD
Средняя прибыль:
20.30 USD
Средний убыток:
-9.25 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-318.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-318.01 USD (21)
Прирост в месяц:
-91.59%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.83 USD
Максимальная:
319.27 USD (29.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.67% (-30.25 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 84
GBPJPY 30
EURUSD 6
NZDUSD 3
USDJPY 2
NQ100.R 2
EURCHF 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 188
GBPJPY -4
EURUSD 21
NZDUSD -6
USDJPY 11
NQ100.R 69
EURCHF -1
GBPUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 20K
GBPJPY -644
EURUSD 1.1K
NZDUSD -119
USDJPY 1.1K
NQ100.R 35K
EURCHF -54
GBPUSD 757
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +136.02 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +422.76 USD
Макс. убыток в серии: -318.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2026.01.04 13:44
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 10.63% of days out of the 583 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
A large drawdown may occur on the account again
