- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
50 (38.75%)
Убыточных трейдов:
79 (61.24%)
Лучший трейд:
136.02 USD
Худший трейд:
-32.41 USD
Общая прибыль:
1 014.81 USD (138 792 pips)
Общий убыток:
-730.62 USD (81 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (422.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
422.76 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.93%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
87 (67.44%)
Коротких трейдов:
42 (32.56%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
2.20 USD
Средняя прибыль:
20.30 USD
Средний убыток:
-9.25 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-318.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-318.01 USD (21)
Прирост в месяц:
-91.59%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.83 USD
Максимальная:
319.27 USD (29.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.67% (-30.25 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|GBPJPY
|30
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|2
|NQ100.R
|2
|EURCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|188
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|21
|NZDUSD
|-6
|USDJPY
|11
|NQ100.R
|69
|EURCHF
|-1
|GBPUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|-644
|EURUSD
|1.1K
|NZDUSD
|-119
|USDJPY
|1.1K
|NQ100.R
|35K
|EURCHF
|-54
|GBPUSD
|757
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +136.02 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +422.76 USD
Макс. убыток в серии: -318.01 USD
