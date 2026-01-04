SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GMPchan
Jeniffer Michelle Clarins Rumondor

GMPchan

Jeniffer Michelle Clarins Rumondor
0 recensioni
84 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -22%
MaxrichGroup-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
129
Profit Trade:
50 (38.75%)
Loss Trade:
79 (61.24%)
Best Trade:
136.02 USD
Worst Trade:
-32.41 USD
Profitto lordo:
1 014.81 USD (138 792 pips)
Perdita lorda:
-730.62 USD (81 800 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (422.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
422.76 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.93%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
87 (67.44%)
Short Trade:
42 (32.56%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
2.20 USD
Profitto medio:
20.30 USD
Perdita media:
-9.25 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-318.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-318.01 USD (21)
Crescita mensile:
-91.59%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.83 USD
Massimale:
319.27 USD (29.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.67% (-30.25 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 84
GBPJPY 30
EURUSD 6
NZDUSD 3
USDJPY 2
NQ100.R 2
EURCHF 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 188
GBPJPY -4
EURUSD 21
NZDUSD -6
USDJPY 11
NQ100.R 69
EURCHF -1
GBPUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 20K
GBPJPY -644
EURUSD 1.1K
NZDUSD -119
USDJPY 1.1K
NQ100.R 35K
EURCHF -54
GBPUSD 757
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +136.02 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +422.76 USD
Massima perdita consecutiva: -318.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
306 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.04 13:44
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 10.63% of days out of the 583 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati