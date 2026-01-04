- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
- Equità
- Drawdown
Trade:
129
Profit Trade:
50 (38.75%)
Loss Trade:
79 (61.24%)
Best Trade:
136.02 USD
Worst Trade:
-32.41 USD
Profitto lordo:
1 014.81 USD (138 792 pips)
Perdita lorda:
-730.62 USD (81 800 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (422.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
422.76 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.93%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
87 (67.44%)
Short Trade:
42 (32.56%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
2.20 USD
Profitto medio:
20.30 USD
Perdita media:
-9.25 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-318.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-318.01 USD (21)
Crescita mensile:
-91.59%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.83 USD
Massimale:
319.27 USD (29.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.67% (-30.25 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|GBPJPY
|30
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|2
|NQ100.R
|2
|EURCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|188
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|21
|NZDUSD
|-6
|USDJPY
|11
|NQ100.R
|69
|EURCHF
|-1
|GBPUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|-644
|EURUSD
|1.1K
|NZDUSD
|-119
|USDJPY
|1.1K
|NQ100.R
|35K
|EURCHF
|-54
|GBPUSD
|757
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +136.02 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +422.76 USD
Massima perdita consecutiva: -318.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
