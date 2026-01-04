- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
129
Gewinntrades:
50 (38.75%)
Verlusttrades:
79 (61.24%)
Bester Trade:
136.02 USD
Schlechtester Trade:
-32.41 USD
Bruttoprofit:
1 014.81 USD (138 792 pips)
Bruttoverlust:
-730.62 USD (81 800 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (422.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
422.76 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.93%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.89
Long-Positionen:
87 (67.44%)
Short-Positionen:
42 (32.56%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
2.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-318.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-318.01 USD (21)
Wachstum pro Monat :
-91.59%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
40.83 USD
Maximaler:
319.27 USD (29.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.67% (-30.25 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|GBPJPY
|30
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|2
|NQ100.R
|2
|EURCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|188
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|21
|NZDUSD
|-6
|USDJPY
|11
|NQ100.R
|69
|EURCHF
|-1
|GBPUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|-644
|EURUSD
|1.1K
|NZDUSD
|-119
|USDJPY
|1.1K
|NQ100.R
|35K
|EURCHF
|-54
|GBPUSD
|757
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +136.02 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +422.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -318.01 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
noch 306 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen