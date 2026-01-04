SignaleKategorien
Jeniffer Michelle Clarins Rumondor

GMPchan

Jeniffer Michelle Clarins Rumondor
0 Bewertungen
84 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 -22%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
129
Gewinntrades:
50 (38.75%)
Verlusttrades:
79 (61.24%)
Bester Trade:
136.02 USD
Schlechtester Trade:
-32.41 USD
Bruttoprofit:
1 014.81 USD (138 792 pips)
Bruttoverlust:
-730.62 USD (81 800 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (422.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
422.76 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.93%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.89
Long-Positionen:
87 (67.44%)
Short-Positionen:
42 (32.56%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
2.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-318.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-318.01 USD (21)
Wachstum pro Monat :
-91.59%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
40.83 USD
Maximaler:
319.27 USD (29.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.67% (-30.25 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 84
GBPJPY 30
EURUSD 6
NZDUSD 3
USDJPY 2
NQ100.R 2
EURCHF 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 188
GBPJPY -4
EURUSD 21
NZDUSD -6
USDJPY 11
NQ100.R 69
EURCHF -1
GBPUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
GBPJPY -644
EURUSD 1.1K
NZDUSD -119
USDJPY 1.1K
NQ100.R 35K
EURCHF -54
GBPUSD 757
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +136.02 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +422.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -318.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.04 13:44
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 10.63% of days out of the 583 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
A large drawdown may occur on the account again
