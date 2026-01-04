- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
129
Negociações com lucro:
50 (38.75%)
Negociações com perda:
79 (61.24%)
Melhor negociação:
136.02 USD
Pior negociação:
-32.41 USD
Lucro bruto:
1 014.81 USD (138 792 pips)
Perda bruta:
-730.62 USD (81 800 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (422.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
422.76 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.93%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.89
Negociações longas:
87 (67.44%)
Negociações curtas:
42 (32.56%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
2.20 USD
Lucro médio:
20.30 USD
Perda média:
-9.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-318.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-318.01 USD (21)
Crescimento mensal:
-91.59%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.83 USD
Máximo:
319.27 USD (29.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.67% (-30.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|GBPJPY
|30
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|2
|NQ100.R
|2
|EURCHF
|1
|GBPUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|188
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|21
|NZDUSD
|-6
|USDJPY
|11
|NQ100.R
|69
|EURCHF
|-1
|GBPUSD
|7
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|-644
|EURUSD
|1.1K
|NZDUSD
|-119
|USDJPY
|1.1K
|NQ100.R
|35K
|EURCHF
|-54
|GBPUSD
|757
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +136.02 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +422.76 USD
Máxima perda consecutiva: -318.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
