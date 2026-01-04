SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GMPchan
Jeniffer Michelle Clarins Rumondor

GMPchan

Jeniffer Michelle Clarins Rumondor
0 comentários
84 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -22%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
129
Negociações com lucro:
50 (38.75%)
Negociações com perda:
79 (61.24%)
Melhor negociação:
136.02 USD
Pior negociação:
-32.41 USD
Lucro bruto:
1 014.81 USD (138 792 pips)
Perda bruta:
-730.62 USD (81 800 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (422.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
422.76 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.93%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.89
Negociações longas:
87 (67.44%)
Negociações curtas:
42 (32.56%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
2.20 USD
Lucro médio:
20.30 USD
Perda média:
-9.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-318.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-318.01 USD (21)
Crescimento mensal:
-91.59%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.83 USD
Máximo:
319.27 USD (29.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.67% (-30.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 84
GBPJPY 30
EURUSD 6
NZDUSD 3
USDJPY 2
NQ100.R 2
EURCHF 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 188
GBPJPY -4
EURUSD 21
NZDUSD -6
USDJPY 11
NQ100.R 69
EURCHF -1
GBPUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 20K
GBPJPY -644
EURUSD 1.1K
NZDUSD -119
USDJPY 1.1K
NQ100.R 35K
EURCHF -54
GBPUSD 757
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +136.02 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +422.76 USD
Máxima perda consecutiva: -318.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
306 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.04 13:44
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 10.63% of days out of the 583 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar