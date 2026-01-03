SinyallerBölümler
Minh Hau Luong

ICMarkets 6000 USD

Minh Hau Luong
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 7%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 109
Kârla kapanan işlemler:
942 (84.94%)
Zararla kapanan işlemler:
167 (15.06%)
En iyi işlem:
44.03 USD
En kötü işlem:
-14.12 USD
Brüt kâr:
898.24 USD (100 775 pips)
Brüt zarar:
-451.32 USD (61 075 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (22.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.79 USD (23)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.37%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.68
Alış işlemleri:
631 (56.90%)
Satış işlemleri:
478 (43.10%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
0.95 USD
Ortalama zarar:
-2.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-38.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.26 USD (4)
Aylık büyüme:
1.55%
Yıllık tahmin:
18.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.26 USD (0.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.61% (38.26 USD)
Varlığa göre:
2.17% (139.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 595
AUDCAD 432
NZDCAD 82
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 155
AUDCAD 233
NZDCAD 60
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 13K
AUDCAD 19K
NZDCAD 7.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.03 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +22.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live14
0.38 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.65 × 43
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.91 × 57
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 224
Exness-Real17
1.55 × 69
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 6
Coinexx-Demo
2.50 × 2
FXCL-Main2
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.67 × 3
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
3.25 × 136
Tickmill-Live08
3.50 × 2
OrbexGlobal-Live
4.04 × 27
ICMarketsSC-Live20
4.87 × 75
Longhorn-Real2
5.15 × 26
VantageInternational-Demo
5.49 × 45
Darwinex-Live
5.76 × 781
Axi-US06-Live
6.67 × 3
İnceleme yok
