- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 109
Kârla kapanan işlemler:
942 (84.94%)
Zararla kapanan işlemler:
167 (15.06%)
En iyi işlem:
44.03 USD
En kötü işlem:
-14.12 USD
Brüt kâr:
898.24 USD (100 775 pips)
Brüt zarar:
-451.32 USD (61 075 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (22.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.79 USD (23)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.37%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.68
Alış işlemleri:
631 (56.90%)
Satış işlemleri:
478 (43.10%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
0.95 USD
Ortalama zarar:
-2.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-38.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.26 USD (4)
Aylık büyüme:
1.55%
Yıllık tahmin:
18.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.26 USD (0.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.61% (38.26 USD)
Varlığa göre:
2.17% (139.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|595
|AUDCAD
|432
|NZDCAD
|82
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|155
|AUDCAD
|233
|NZDCAD
|60
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|13K
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|7.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.03 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +22.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live14
|0.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.65 × 43
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.91 × 57
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 224
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 6
|
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
|
FXCL-Main2
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.67 × 3
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|3.25 × 136
|
Tickmill-Live08
|3.50 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|4.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live20
|4.87 × 75
|
Longhorn-Real2
|5.15 × 26
|
VantageInternational-Demo
|5.49 × 45
|
Darwinex-Live
|5.76 × 781
|
Axi-US06-Live
|6.67 × 3
İnceleme yok