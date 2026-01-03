SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ICMarkets 6000 USD
Minh Hau Luong

ICMarkets 6000 USD

Minh Hau Luong
0 comentarios
15 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 7%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 109
Transacciones Rentables:
942 (84.94%)
Transacciones Irrentables:
167 (15.06%)
Mejor transacción:
44.03 USD
Peor transacción:
-14.12 USD
Beneficio Bruto:
898.24 USD (100 775 pips)
Pérdidas Brutas:
-451.32 USD (61 075 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
58 (22.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
48.79 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.37%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
92
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
11.68
Transacciones Largas:
631 (56.90%)
Transacciones Cortas:
478 (43.10%)
Factor de Beneficio:
1.99
Beneficio Esperado:
0.40 USD
Beneficio medio:
0.95 USD
Pérdidas medias:
-2.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-38.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-38.26 USD (4)
Crecimiento al mes:
1.55%
Pronóstico anual:
18.81%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
38.26 USD (0.61%)
Reducción relativa:
De balance:
0.61% (38.26 USD)
De fondos:
2.17% (139.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD 595
AUDCAD 432
NZDCAD 82
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD 155
AUDCAD 233
NZDCAD 60
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD 13K
AUDCAD 19K
NZDCAD 7.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +44.03 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +22.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -38.26 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live14
0.38 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.65 × 43
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.91 × 57
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 224
Exness-Real17
1.55 × 69
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 6
Coinexx-Demo
2.50 × 2
FXCL-Main2
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.67 × 3
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
3.25 × 136
Tickmill-Live08
3.50 × 2
OrbexGlobal-Live
4.04 × 27
ICMarketsSC-Live20
4.87 × 75
Longhorn-Real2
5.15 × 26
VantageInternational-Demo
5.49 × 45
Darwinex-Live
5.76 × 781
Axi-US06-Live
6.67 × 3
otros 14...
