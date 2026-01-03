El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real3 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 3 Pepperstone-Demo02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live23 0.14 × 7 ICMarketsSC-Live14 0.38 × 21 ICMarketsSC-Live26 0.65 × 43 FusionMarkets-Demo 0.76 × 71 ICMarketsSC-Live25 0.91 × 57 ICMarketsSC-Live07 0.99 × 224 Exness-Real17 1.55 × 69 TradersGlobalGroup-Live 2.33 × 6 Coinexx-Demo 2.50 × 2 FXCL-Main2 2.67 × 3 ICMarketsSC-Live31 2.67 × 3 Tickmill-Live10 2.72 × 29 RoboForex-ECN-2 3.25 × 136 Tickmill-Live08 3.50 × 2 OrbexGlobal-Live 4.04 × 27 ICMarketsSC-Live20 4.87 × 75 Longhorn-Real2 5.15 × 26 VantageInternational-Demo 5.49 × 45 Darwinex-Live 5.76 × 781 Axi-US06-Live 6.67 × 3 otros 14... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada