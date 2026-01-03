- Incremento
Total de Trades:
1 109
Transacciones Rentables:
942 (84.94%)
Transacciones Irrentables:
167 (15.06%)
Mejor transacción:
44.03 USD
Peor transacción:
-14.12 USD
Beneficio Bruto:
898.24 USD (100 775 pips)
Pérdidas Brutas:
-451.32 USD (61 075 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
58 (22.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
48.79 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.37%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
92
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
11.68
Transacciones Largas:
631 (56.90%)
Transacciones Cortas:
478 (43.10%)
Factor de Beneficio:
1.99
Beneficio Esperado:
0.40 USD
Beneficio medio:
0.95 USD
Pérdidas medias:
-2.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-38.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-38.26 USD (4)
Crecimiento al mes:
1.55%
Pronóstico anual:
18.81%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
38.26 USD (0.61%)
Reducción relativa:
De balance:
0.61% (38.26 USD)
De fondos:
2.17% (139.87 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|595
|AUDCAD
|432
|NZDCAD
|82
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDNZD
|155
|AUDCAD
|233
|NZDCAD
|60
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDNZD
|13K
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|7.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +44.03 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +22.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -38.26 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live14
|0.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.65 × 43
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.91 × 57
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 224
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 6
|
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
|
FXCL-Main2
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.67 × 3
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|3.25 × 136
|
Tickmill-Live08
|3.50 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|4.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live20
|4.87 × 75
|
Longhorn-Real2
|5.15 × 26
|
VantageInternational-Demo
|5.49 × 45
|
Darwinex-Live
|5.76 × 781
|
Axi-US06-Live
|6.67 × 3
