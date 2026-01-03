СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ICMarkets 6000 USD
Minh Hau Luong

ICMarkets 6000 USD

0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 7%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 109
Прибыльных трейдов:
942 (84.94%)
Убыточных трейдов:
167 (15.06%)
Лучший трейд:
44.03 USD
Худший трейд:
-14.12 USD
Общая прибыль:
898.24 USD (100 775 pips)
Общий убыток:
-451.32 USD (61 075 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (22.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.79 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.37%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
92
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.68
Длинных трейдов:
631 (56.90%)
Коротких трейдов:
478 (43.10%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-2.70 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-38.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.26 USD (4)
Прирост в месяц:
1.55%
Годовой прогноз:
18.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
38.26 USD (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.61% (38.26 USD)
По эквити:
2.17% (139.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 595
AUDCAD 432
NZDCAD 82
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 155
AUDCAD 233
NZDCAD 60
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 13K
AUDCAD 19K
NZDCAD 7.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.03 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +22.00 USD
Макс. убыток в серии: -38.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live14
0.38 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.65 × 43
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.91 × 57
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 224
Exness-Real17
1.55 × 69
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 6
Coinexx-Demo
2.50 × 2
FXCL-Main2
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.67 × 3
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
3.25 × 136
Tickmill-Live08
3.50 × 2
OrbexGlobal-Live
4.04 × 27
ICMarketsSC-Live20
4.87 × 75
Longhorn-Real2
5.15 × 26
VantageInternational-Demo
5.49 × 45
Darwinex-Live
5.76 × 781
Axi-US06-Live
6.67 × 3
еще 14...
Нет отзывов
