Всего трейдов:
1 109
Прибыльных трейдов:
942 (84.94%)
Убыточных трейдов:
167 (15.06%)
Лучший трейд:
44.03 USD
Худший трейд:
-14.12 USD
Общая прибыль:
898.24 USD (100 775 pips)
Общий убыток:
-451.32 USD (61 075 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (22.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.79 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.37%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
92
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.68
Длинных трейдов:
631 (56.90%)
Коротких трейдов:
478 (43.10%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-2.70 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-38.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.26 USD (4)
Прирост в месяц:
1.55%
Годовой прогноз:
18.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
38.26 USD (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.61% (38.26 USD)
По эквити:
2.17% (139.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|595
|AUDCAD
|432
|NZDCAD
|82
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|155
|AUDCAD
|233
|NZDCAD
|60
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|13K
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|7.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +44.03 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +22.00 USD
Макс. убыток в серии: -38.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live14
|0.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.65 × 43
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.91 × 57
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 224
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 6
|
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
|
FXCL-Main2
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.67 × 3
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|3.25 × 136
|
Tickmill-Live08
|3.50 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|4.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live20
|4.87 × 75
|
Longhorn-Real2
|5.15 × 26
|
VantageInternational-Demo
|5.49 × 45
|
Darwinex-Live
|5.76 × 781
|
Axi-US06-Live
|6.67 × 3
Нет отзывов