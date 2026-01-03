- 자본
- 축소
트레이드:
1 188
이익 거래:
1 019 (85.77%)
손실 거래:
169 (14.23%)
최고의 거래:
44.03 USD
최악의 거래:
-14.12 USD
총 수익:
938.79 USD (106 480 pips)
총 손실:
-461.89 USD (62 434 pips)
연속 최대 이익:
64 (34.65 USD)
연속 최대 이익:
48.79 USD (23)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.35%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
132
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
12.46
롱(주식매수):
710 (59.76%)
숏(주식차입매도):
478 (40.24%)
수익 요인:
2.03
기대수익:
0.40 USD
평균 이익:
0.92 USD
평균 손실:
-2.73 USD
연속 최대 손실:
4 (-38.26 USD)
연속 최대 손실:
-38.26 USD (4)
월별 성장률:
1.78%
연간 예측:
21.54%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
38.26 USD (0.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.61% (38.26 USD)
자본금별:
6.98% (452.07 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|629
|AUDCAD
|472
|NZDCAD
|87
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD
|162
|AUDCAD
|251
|NZDCAD
|64
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD
|15K
|AUDCAD
|22K
|NZDCAD
|7.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +44.03 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +34.65 USD
연속 최대 손실: -38.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live14
|0.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.65 × 43
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.91 × 57
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 224
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 6
|
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|2.67 × 3
|
FXCL-Main2
|2.67 × 3
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|3.25 × 136
|
Tickmill-Live08
|3.50 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|4.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live20
|4.87 × 75
|
Longhorn-Real2
|5.15 × 26
|
VantageInternational-Demo
|5.49 × 45
|
Darwinex-Live
|5.76 × 781
|
Axi-US06-Live
|6.67 × 3
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
8%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
16
100%
1 188
85%
100%
2.03
0.40
USD
USD
7%
1:500