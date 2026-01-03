시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / ICMarkets 6000 USD
Minh Hau Luong

ICMarkets 6000 USD

Minh Hau Luong
0 리뷰
안정성
16
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 8%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 188
이익 거래:
1 019 (85.77%)
손실 거래:
169 (14.23%)
최고의 거래:
44.03 USD
최악의 거래:
-14.12 USD
총 수익:
938.79 USD (106 480 pips)
총 손실:
-461.89 USD (62 434 pips)
연속 최대 이익:
64 (34.65 USD)
연속 최대 이익:
48.79 USD (23)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.35%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
132
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
12.46
롱(주식매수):
710 (59.76%)
숏(주식차입매도):
478 (40.24%)
수익 요인:
2.03
기대수익:
0.40 USD
평균 이익:
0.92 USD
평균 손실:
-2.73 USD
연속 최대 손실:
4 (-38.26 USD)
연속 최대 손실:
-38.26 USD (4)
월별 성장률:
1.78%
연간 예측:
21.54%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
38.26 USD (0.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.61% (38.26 USD)
자본금별:
6.98% (452.07 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDNZD 629
AUDCAD 472
NZDCAD 87
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDNZD 162
AUDCAD 251
NZDCAD 64
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDNZD 15K
AUDCAD 22K
NZDCAD 7.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +44.03 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +34.65 USD
연속 최대 손실: -38.26 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live14
0.38 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.65 × 43
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.91 × 57
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 224
Exness-Real17
1.55 × 69
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 6
Coinexx-Demo
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
2.67 × 3
FXCL-Main2
2.67 × 3
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
3.25 × 136
Tickmill-Live08
3.50 × 2
OrbexGlobal-Live
4.04 × 27
ICMarketsSC-Live20
4.87 × 75
Longhorn-Real2
5.15 × 26
VantageInternational-Demo
5.49 × 45
Darwinex-Live
5.76 × 781
Axi-US06-Live
6.67 × 3
16 더...
리뷰 없음
