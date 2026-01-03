리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real3 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 3 Pepperstone-Demo02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live23 0.14 × 7 ICMarketsSC-Live14 0.38 × 21 ICMarketsSC-Live26 0.65 × 43 FusionMarkets-Demo 0.76 × 71 ICMarketsSC-Live25 0.91 × 57 ICMarketsSC-Live07 0.99 × 224 Exness-Real17 1.55 × 69 TradersGlobalGroup-Live 2.33 × 6 Coinexx-Demo 2.50 × 2 ICMarketsSC-Live31 2.67 × 3 FXCL-Main2 2.67 × 3 Tickmill-Live10 2.72 × 29 RoboForex-ECN-2 3.25 × 136 Tickmill-Live08 3.50 × 2 OrbexGlobal-Live 4.04 × 27 ICMarketsSC-Live20 4.87 × 75 Longhorn-Real2 5.15 × 26 VantageInternational-Demo 5.49 × 45 Darwinex-Live 5.76 × 781 Axi-US06-Live 6.67 × 3 16 더...