- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 109
利益トレード:
942 (84.94%)
損失トレード:
167 (15.06%)
ベストトレード:
44.03 USD
最悪のトレード:
-14.12 USD
総利益:
898.24 USD (100 775 pips)
総損失:
-451.32 USD (61 075 pips)
最大連続の勝ち:
58 (22.00 USD)
最大連続利益:
48.79 USD (23)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.37%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
92
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
11.68
長いトレード:
631 (56.90%)
短いトレード:
478 (43.10%)
プロフィットファクター:
1.99
期待されたペイオフ:
0.40 USD
平均利益:
0.95 USD
平均損失:
-2.70 USD
最大連続の負け:
4 (-38.26 USD)
最大連続損失:
-38.26 USD (4)
月間成長:
1.55%
年間予想:
18.81%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
38.26 USD (0.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.61% (38.26 USD)
エクイティによる:
2.17% (139.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|595
|AUDCAD
|432
|NZDCAD
|82
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD
|155
|AUDCAD
|233
|NZDCAD
|60
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD
|13K
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|7.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +44.03 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +22.00 USD
最大連続損失: -38.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live14
|0.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.65 × 43
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.91 × 57
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 224
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 6
|
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
|
FXCL-Main2
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.67 × 3
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|3.25 × 136
|
Tickmill-Live08
|3.50 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|4.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live20
|4.87 × 75
|
Longhorn-Real2
|5.15 × 26
|
VantageInternational-Demo
|5.49 × 45
|
Darwinex-Live
|5.76 × 781
|
Axi-US06-Live
|6.67 × 3
14 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし