Signaux / MetaTrader 4 / ICMarkets 6000 USD
Minh Hau Luong

ICMarkets 6000 USD

Minh Hau Luong
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 7%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 109
Bénéfice trades:
942 (84.94%)
Perte trades:
167 (15.06%)
Meilleure transaction:
44.03 USD
Pire transaction:
-14.12 USD
Bénéfice brut:
898.24 USD (100 775 pips)
Perte brute:
-451.32 USD (61 075 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (22.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
48.79 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.37%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
92
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
11.68
Longs trades:
631 (56.90%)
Courts trades:
478 (43.10%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
0.40 USD
Bénéfice moyen:
0.95 USD
Perte moyenne:
-2.70 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-38.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-38.26 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.55%
Prévision annuelle:
18.81%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
38.26 USD (0.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.61% (38.26 USD)
Par fonds propres:
2.17% (139.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 595
AUDCAD 432
NZDCAD 82
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 155
AUDCAD 233
NZDCAD 60
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 13K
AUDCAD 19K
NZDCAD 7.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.03 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +22.00 USD
Perte consécutive maximale: -38.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live14
0.38 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.65 × 43
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.91 × 57
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 224
Exness-Real17
1.55 × 69
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 6
Coinexx-Demo
2.50 × 2
FXCL-Main2
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.67 × 3
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
3.25 × 136
Tickmill-Live08
3.50 × 2
OrbexGlobal-Live
4.04 × 27
ICMarketsSC-Live20
4.87 × 75
Longhorn-Real2
5.15 × 26
VantageInternational-Demo
5.49 × 45
Darwinex-Live
5.76 × 781
Axi-US06-Live
6.67 × 3
14 plus...
Aucun avis
