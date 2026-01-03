- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 109
Negociações com lucro:
942 (84.94%)
Negociações com perda:
167 (15.06%)
Melhor negociação:
44.03 USD
Pior negociação:
-14.12 USD
Lucro bruto:
898.24 USD (100 775 pips)
Perda bruta:
-451.32 USD (61 075 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (22.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.79 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.37%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
92
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
11.68
Negociações longas:
631 (56.90%)
Negociações curtas:
478 (43.10%)
Fator de lucro:
1.99
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
0.95 USD
Perda média:
-2.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-38.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-38.26 USD (4)
Crescimento mensal:
1.55%
Previsão anual:
18.81%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
38.26 USD (0.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.61% (38.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.17% (139.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|595
|AUDCAD
|432
|NZDCAD
|82
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD
|155
|AUDCAD
|233
|NZDCAD
|60
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD
|13K
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|7.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +44.03 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +22.00 USD
Máxima perda consecutiva: -38.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live14
|0.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.65 × 43
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.91 × 57
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 224
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 6
|
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
|
FXCL-Main2
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.67 × 3
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|3.25 × 136
|
Tickmill-Live08
|3.50 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|4.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live20
|4.87 × 75
|
Longhorn-Real2
|5.15 × 26
|
VantageInternational-Demo
|5.49 × 45
|
Darwinex-Live
|5.76 × 781
|
Axi-US06-Live
|6.67 × 3
14 mais ...
