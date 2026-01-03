SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ICMarkets 6000 USD
Minh Hau Luong

ICMarkets 6000 USD

Minh Hau Luong
0 comentários
15 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 7%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 109
Negociações com lucro:
942 (84.94%)
Negociações com perda:
167 (15.06%)
Melhor negociação:
44.03 USD
Pior negociação:
-14.12 USD
Lucro bruto:
898.24 USD (100 775 pips)
Perda bruta:
-451.32 USD (61 075 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (22.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.79 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.37%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
92
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
11.68
Negociações longas:
631 (56.90%)
Negociações curtas:
478 (43.10%)
Fator de lucro:
1.99
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
0.95 USD
Perda média:
-2.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-38.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-38.26 USD (4)
Crescimento mensal:
1.55%
Previsão anual:
18.81%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
38.26 USD (0.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.61% (38.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.17% (139.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD 595
AUDCAD 432
NZDCAD 82
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD 155
AUDCAD 233
NZDCAD 60
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD 13K
AUDCAD 19K
NZDCAD 7.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +44.03 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +22.00 USD
Máxima perda consecutiva: -38.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live14
0.38 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.65 × 43
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.91 × 57
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 224
Exness-Real17
1.55 × 69
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 6
Coinexx-Demo
2.50 × 2
FXCL-Main2
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.67 × 3
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
3.25 × 136
Tickmill-Live08
3.50 × 2
OrbexGlobal-Live
4.04 × 27
ICMarketsSC-Live20
4.87 × 75
Longhorn-Real2
5.15 × 26
VantageInternational-Demo
5.49 × 45
Darwinex-Live
5.76 × 781
Axi-US06-Live
6.67 × 3
14 mais ...
