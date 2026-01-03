- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 109
Profit Trade:
942 (84.94%)
Loss Trade:
167 (15.06%)
Best Trade:
44.03 USD
Worst Trade:
-14.12 USD
Profitto lordo:
898.24 USD (100 775 pips)
Perdita lorda:
-451.32 USD (61 075 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (22.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.79 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.37%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.68
Long Trade:
631 (56.90%)
Short Trade:
478 (43.10%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
0.95 USD
Perdita media:
-2.70 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-38.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.26 USD (4)
Crescita mensile:
1.55%
Previsione annuale:
18.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.26 USD (0.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.61% (38.26 USD)
Per equità:
2.17% (139.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|595
|AUDCAD
|432
|NZDCAD
|82
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|155
|AUDCAD
|233
|NZDCAD
|60
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|13K
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|7.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.03 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.00 USD
Massima perdita consecutiva: -38.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live14
|0.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.65 × 43
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.91 × 57
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 224
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 6
|
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
|
FXCL-Main2
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.67 × 3
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|3.25 × 136
|
Tickmill-Live08
|3.50 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|4.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live20
|4.87 × 75
|
Longhorn-Real2
|5.15 × 26
|
VantageInternational-Demo
|5.49 × 45
|
Darwinex-Live
|5.76 × 781
|
Axi-US06-Live
|6.67 × 3
Non ci sono recensioni