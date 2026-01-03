SegnaliSezioni
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 7%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 109
Profit Trade:
942 (84.94%)
Loss Trade:
167 (15.06%)
Best Trade:
44.03 USD
Worst Trade:
-14.12 USD
Profitto lordo:
898.24 USD (100 775 pips)
Perdita lorda:
-451.32 USD (61 075 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (22.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.79 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.37%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.68
Long Trade:
631 (56.90%)
Short Trade:
478 (43.10%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
0.95 USD
Perdita media:
-2.70 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-38.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.26 USD (4)
Crescita mensile:
1.55%
Previsione annuale:
18.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.26 USD (0.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.61% (38.26 USD)
Per equità:
2.17% (139.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 595
AUDCAD 432
NZDCAD 82
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 155
AUDCAD 233
NZDCAD 60
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 13K
AUDCAD 19K
NZDCAD 7.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.03 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.00 USD
Massima perdita consecutiva: -38.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live14
0.38 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.65 × 43
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.91 × 57
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 224
Exness-Real17
1.55 × 69
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 6
Coinexx-Demo
2.50 × 2
FXCL-Main2
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.67 × 3
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
3.25 × 136
Tickmill-Live08
3.50 × 2
OrbexGlobal-Live
4.04 × 27
ICMarketsSC-Live20
4.87 × 75
Longhorn-Real2
5.15 × 26
VantageInternational-Demo
5.49 × 45
Darwinex-Live
5.76 × 781
Axi-US06-Live
6.67 × 3
14 più
Non ci sono recensioni
