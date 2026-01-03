- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 109
Gewinntrades:
942 (84.94%)
Verlusttrades:
167 (15.06%)
Bester Trade:
44.03 USD
Schlechtester Trade:
-14.12 USD
Bruttoprofit:
898.24 USD (100 775 pips)
Bruttoverlust:
-451.32 USD (61 075 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
58 (22.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
48.79 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.37%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
92
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
11.68
Long-Positionen:
631 (56.90%)
Short-Positionen:
478 (43.10%)
Profit-Faktor:
1.99
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-38.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-38.26 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.55%
Jahresprognose:
18.81%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
38.26 USD (0.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.61% (38.26 USD)
Kapital:
2.17% (139.87 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|595
|AUDCAD
|432
|NZDCAD
|82
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|155
|AUDCAD
|233
|NZDCAD
|60
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|13K
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|7.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +44.03 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -38.26 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live14
|0.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.65 × 43
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.91 × 57
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 224
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 6
|
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
|
FXCL-Main2
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.67 × 3
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|3.25 × 136
|
Tickmill-Live08
|3.50 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|4.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live20
|4.87 × 75
|
Longhorn-Real2
|5.15 × 26
|
VantageInternational-Demo
|5.49 × 45
|
Darwinex-Live
|5.76 × 781
|
Axi-US06-Live
|6.67 × 3
Keine Bewertungen