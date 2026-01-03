SignaleKategorien
ICMarkets 6000 USD
Minh Hau Luong

ICMarkets 6000 USD

Minh Hau Luong
0 Bewertungen
15 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 7%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 109
Gewinntrades:
942 (84.94%)
Verlusttrades:
167 (15.06%)
Bester Trade:
44.03 USD
Schlechtester Trade:
-14.12 USD
Bruttoprofit:
898.24 USD (100 775 pips)
Bruttoverlust:
-451.32 USD (61 075 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
58 (22.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
48.79 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.37%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
92
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
11.68
Long-Positionen:
631 (56.90%)
Short-Positionen:
478 (43.10%)
Profit-Faktor:
1.99
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-38.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-38.26 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.55%
Jahresprognose:
18.81%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
38.26 USD (0.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.61% (38.26 USD)
Kapital:
2.17% (139.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDNZD 595
AUDCAD 432
NZDCAD 82
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZD 155
AUDCAD 233
NZDCAD 60
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZD 13K
AUDCAD 19K
NZDCAD 7.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +44.03 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -38.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live14
0.38 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.65 × 43
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.91 × 57
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 224
Exness-Real17
1.55 × 69
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 6
Coinexx-Demo
2.50 × 2
FXCL-Main2
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.67 × 3
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
3.25 × 136
Tickmill-Live08
3.50 × 2
OrbexGlobal-Live
4.04 × 27
ICMarketsSC-Live20
4.87 × 75
Longhorn-Real2
5.15 × 26
VantageInternational-Demo
5.49 × 45
Darwinex-Live
5.76 × 781
Axi-US06-Live
6.67 × 3
Keine Bewertungen
